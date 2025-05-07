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Мареска сообщил о желании «Челси» выиграть Лигу конференций

вчера, 15:23

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о желании выиграть Лигу конференций, обосновав это рядом причин. В первом полуфинальном матче турнира «синие» обыграли «Юргорден» со счётом 4:1.

Главная из них заключается в том, что мы стремимся брать титулы. Это важно лично для нас, но еще важнее для клуба и фанатов. «Челси» может стать первым клубом, взявшим все еврокубки, так что это было бы здорово для клуба.

Ежедневно нужно развивать в себе менталитет победителя. Турнир, в котором мы сейчас участвуем, – это Лига конференций, и мы должны постараться выиграть его. Надеюсь, в будущем мы сможем участвовать в других соревнованиях, но сейчас реальность такова.

Когда ты участвуешь в соревновании или матче, где на тебя оказывается давление, и от тебя ждут победы, это отличается [от других поединков]. Необходимо выполнять свою работу, и самое важное – убедить футболистов в том, что простых игр не бывает. Любая игра может оказаться трудной.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:01
Главное, перед матчем не говорить снова «ребята, вы не готовы бороться за трофей» 🏆
Этот демотиватор может, приходили уже такое, когда в декабре Челси шел вторыми в чемпионате и боролся за чемпионство, но Мареска в интервью такую дичь сказал, и парадокс, у Челси сразу пошла черная полоса.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:51
даже такой плохой Челси может взять трофей в этом году так что оставь Арсенал)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:28
Для Челси важно выиграть ЛК. Во-первых, это титул. Во-вторых, Челси может установить уникальный рекорд - стать единственным клубом, который выиграл ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Кстати, похожий рекорд может выиграть Мхитарян, если выиграет ЛЧ с Интером. ЛЕ и ЛК он уже выиграл.
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:53
Ну посмотрим
протон
протон
вчера в 15:48
Выросло уже целое поколение болельщиков Челси, которое верит Боэли и Ко, верит его гениальной концепции развития клуба, тренеру и даже охраннику в Кобхэме))
На третий год только появилась какая- то разумная трансферная работа, но и она далека от совершенства, ибо Феликс, Санчо и даже Нету - не игроки для выполнения самых высоких задач.
Вывести в ЛЧ? Похоже у них что- то в этом плане получается (без Феликса).
У нас есть очень сильная средняя линия. При этом относительно слабая оборона и слабый ЦН.
Приобретаем и покоряем вершины футбольного мира!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:47, ред.
Ну короче преувеличили как могли значения никому не интересного титула. Раздули из мухи слона чтобы добавить хайпу. Весело будет когда Челси вдруг проиграет в финале
Гость
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