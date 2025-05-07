Мареска сообщил о желании «Челси» выиграть Лигу конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о желании выиграть Лигу конференций, обосновав это рядом причин. В первом полуфинальном матче турнира «синие» обыграли «Юргорден» со счётом 4:1.
Главная из них заключается в том, что мы стремимся брать титулы. Это важно лично для нас, но еще важнее для клуба и фанатов. «Челси» может стать первым клубом, взявшим все еврокубки, так что это было бы здорово для клуба.
Ежедневно нужно развивать в себе менталитет победителя. Турнир, в котором мы сейчас участвуем, – это Лига конференций, и мы должны постараться выиграть его. Надеюсь, в будущем мы сможем участвовать в других соревнованиях, но сейчас реальность такова.
Когда ты участвуешь в соревновании или матче, где на тебя оказывается давление, и от тебя ждут победы, это отличается [от других поединков]. Необходимо выполнять свою работу, и самое важное – убедить футболистов в том, что простых игр не бывает. Любая игра может оказаться трудной.
Этот демотиватор может, приходили уже такое, когда в декабре Челси шел вторыми в чемпионате и боролся за чемпионство, но Мареска в интервью такую дичь сказал, и парадокс, у Челси сразу пошла черная полоса.
Этот демотиватор может, приходили уже такое, когда в декабре Челси шел вторыми в чемпионате и боролся за чемпионство, но Мареска в интервью такую дичь сказал, и парадокс, у Челси сразу пошла черная полоса.
На третий год только появилась какая- то разумная трансферная работа, но и она далека от совершенства, ибо Феликс, Санчо и даже Нету - не игроки для выполнения самых высоких задач.
Вывести в ЛЧ? Похоже у них что- то в этом плане получается (без Феликса).
У нас есть очень сильная средняя линия. При этом относительно слабая оборона и слабый ЦН.
Приобретаем и покоряем вершины футбольного мира!!!
На третий год только появилась какая- то разумная трансферная работа, но и она далека от совершенства, ибо Феликс, Санчо и даже Нету - не игроки для выполнения самых высоких задач.
Вывести в ЛЧ? Похоже у них что- то в этом плане получается (без Феликса).
У нас есть очень сильная средняя линия. При этом относительно слабая оборона и слабый ЦН.
Приобретаем и покоряем вершины футбольного мира!!!