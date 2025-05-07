Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Индзаги: «У нас были определённые проблемы, но наши сердца всё преодолели»

вчера, 08:46
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил игру своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3, по сумме встреч 7:6).

В первую очередь хочу поздравить «Барселону», это по-настоящему качественная команда. «Интеру» пришлось показать невероятную игру. Нужно отдать должное парням, они провели два шикарных матча. Я счастлив, что тренирую их, они отдали все силы. И отрадно, что они могут отпраздновать свой успех на нашем стадионе.

У нас были определённые проблемы, но наши сердца преодолели всё.

Мы старались играть, использовать свой арсенал и те качества, которые у нас есть. После первого матча мы хорошо представляли план на игру, но без самопожертвования и взаимопомощи мы бы его не воплотили. Замечательные ребята, они заслужили финал.

Многое говорилось о Ямале, но я увидел еще одного потрясающего футболиста – Френки де Йонга. Он впечатлил меня не меньше Ямаля, он подбирал каждый отскок. Я бы ни на кого не променял своих парней, но я увидел много сильных исполнителей и помимо Ямаля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Флик: «Каждый футболист „Барселоны“ имеет право гордиться собой»
Вчера, 08:32
Доривал считает, что в Бразилии тренерам дают мало времени
06 мая
Руни удивлён решением Лэмпарда и Джеррарда начать тренерскую карьеру
06 мая
Капелло оценил расклад сил в матче Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона»
06 мая
Криштиану Роналду отреагировал на вызов сына в сборную Португалии
06 мая
Каррагер сравнил переход Трента в «Реал» с трансфером МакМанамана
06 мая
Сортировать
Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 12:29
Не верный перевод. Правильно так: В первую очередь хочу поздравить Инфантино!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:04
По логике Индзаги должен выиграть ЛЧ. Но футбол непредсказуем. Посмотрим, кто сегодня станет соперником Интера. Ведь и ПСЖ и Арсенал тоже хотят выиграть ЛЧ.
Vladimir808
Vladimir808 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:48
Особенно Индзаги! Красава!
Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:45
Ещё добавлю:- ноги…)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:38
Вообще красавцы! И сам Индзаги тоже.
Capral
Capral
вчера в 10:30
Индзаги!!!
Мой личный тебе Поклон за то, что показал всему миру, что представляет из себя Флик!!!!!!! Всё то, о чем я постоянно говорю, ты, Индзаги- воплотил в жизнь, результат и победу!!!!!!! Не может безыдейный тренер-простак побеждать всех и всегда!!! Везение не бывает вечным...Ты, тот, кто вскрыл проблемы соперника и наказал за них. Ещё по финалу с МС, ты проявил себя как большой стратег, фактически не дав Монстру развернуться и сыграть в свой футбол!!! Ты тренер, у которого есть футбольная модель и своя идея!!! Твой Интер, далеко не супер клуб, но благодаря тонкому умению читать соперника и вскрывать его недостатки- ты победил!!! Ты прогрессирующий тренер, это вне сомнений!!! Удачи тебе, и спасибо за победу!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:18, ред.
Определённые проблемы о которых говорит Индзаги, это , вне сомнения , физическое превосходство соперника. Барселона просто смяла Интер во 2-м тайме. То же самое сделал Атлетико в прошлом году, но с логическим завершением - победой.
Что произошло вчера ? Говоря языком бокса, вчера Леннокс Льюис выиграл по очкам у панчера Дэвида Туа, не дав последнему совершить нокаут.

А если в общем и целом..., терпение и труд всё перетрут.
Интер за последние 3 года дважды играет в финале ЛЧ. Это уже показатель..., показатель зрелости и класса команды. Кроме того, нельзя и не отметить самого Симоне, равно как и руководство Интера. Админы нерадзурри весьма умны, и в отличии от своих соседей по Милану они понимают, что вода камень точит. Ведь в футболе результат не срывают, как плод с дерева, - он куется годами...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:58
Да, главное что сделал Интер это на славу потрудился. Было видно что команда Индзаги в отличии от команды Флика готова поработать, отработать сзади, сделать черновую работу. От ребят же в салатовой форме было ощущение что даже ауты взбрасывать это не их, их только феерить. Помню Ямаль бросал из-за боковой в конце основного времени и мне показалось что это выглядит как то противоестественно, как будто это не в его природе. Вот собственно трудяги и победили в этой непростой игре, ибо заслужили и показали всем ещё раз что победы куются с потом и кровью а не на лёгком дамском.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:58
Де Йонг привез один из голов вчера))
hbfbechfyd3s
hbfbechfyd3s
вчера в 09:48
Не люблю Интер, но справедливости ради надо сказать, что такая победа в полуфинале ЛЧ дорогого стоит
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 09:33
Это реально прикол такой про де йонга ? Он же никакой ! Ещё с первого сезона в Барсе не знаю почему взяли и держут !
shur
shur
вчера в 09:32
...О Симоне! Не тренер - чума !!!! Побольше таких, это не зрелище,это комок нервов, Ален Делон футбольный!!!
42dkgq8ftdmz
42dkgq8ftdmz
вчера в 09:30
Интер с красивой победой!!!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:29
Про Де Йонга стеб?
Никакого обострения, одни передачи вдоль и поперёк
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 09:27
Матч бомба!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:23
Да и не только сердца ,мозги тоже...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 