Индзаги: «У нас были определённые проблемы, но наши сердца всё преодолели»

Главный тренер «Интера» оценил игру своей команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3, по сумме встреч 7:6).

В первую очередь хочу поздравить «Барселону», это по-настоящему качественная команда. «Интеру» пришлось показать невероятную игру. Нужно отдать должное парням, они провели два шикарных матча. Я счастлив, что тренирую их, они отдали все силы. И отрадно, что они могут отпраздновать свой успех на нашем стадионе.

У нас были определённые проблемы, но наши сердца преодолели всё.

Мы старались играть, использовать свой арсенал и те качества, которые у нас есть. После первого матча мы хорошо представляли план на игру, но без самопожертвования и взаимопомощи мы бы его не воплотили. Замечательные ребята, они заслужили финал.

Многое говорилось о Ямале, но я увидел еще одного потрясающего футболиста – Френки де Йонга. Он впечатлил меня не меньше Ямаля, он подбирал каждый отскок. Я бы ни на кого не променял своих парней, но я увидел много сильных исполнителей и помимо Ямаля.