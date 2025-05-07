Глава ФИФА выразил надежду на возвращение России к международным турнирам

Возвращение России к соревнованиям под эгидой Международной федерации футбола ( ФИФА ) может произойти очень скоро, учитывая ход переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине. С таким прогнозом выступил 6 мая в беседе с корреспондентом ТАСС президент ФИФА после встречи с главой администрации США в Белом доме.

Как вы знаете, Россия в настоящее время отстранена от участия в соревнованиях ФИФА . Однако, разумеется, наша надежда, моя надежда, думаю, надежда всех в мире футбола, заключается в том, что Россия вернётся.

Мы знаем, что для этого необходимо. Мы надеемся, что дискуссии о мире, касающиеся ситуации, войны на Украине, будут идти успешно. Потому что это будет означать [в том числе], что Россия, [её] дети — мальчики и девочки — могут быть вновь включены в состязания по футболу, состязания ФИФА .

Будучи президентом ФИФА , я хочу, чтобы все [страны и территории] были частью ФИФА , принимали участие [в её соревнованиях], играли. Конечно, есть более важные вещи, чем футбол. И я надеюсь, что мир [на Украине] позволит вернуть футбол.

Думаю, что президент Трамп неустанно действует, чтобы найти мирное решение, чтобы остановить эту войну. И думаю, он бы первым обрадовался, если бы наступил мир. И у меня есть большая уверенность в том, что это произойдёт очень скоро.