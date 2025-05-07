Суарес: «Симеоне меня многому научил»

Нападающий клуба «Интер Майами» поделился мнением о работе в «Атлетико» под руководством главного тренера с 2020-го по 2022 год.

Этот тренер меня многому научил. С ним можно спорить по определённым вопросам, обмениваться мнениями, но он сильно помог мне обрести ритм и победить слабость, которая заключалось в том, что я должен был доказать: я все еще способен давать результат.

Сезон-2020/21 был великолепным. Тренер и все мои одноклубники очень помогли мне выиграть для «Атлетико» чемпионский титул спустя столько лет.