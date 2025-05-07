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Суарес: «Симеоне меня многому научил»

вчера, 14:39

Нападающий клуба «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением о работе в «Атлетико» под руководством главного тренера Диего Симеоне с 2020-го по 2022 год.

Этот тренер меня многому научил. С ним можно спорить по определённым вопросам, обмениваться мнениями, но он сильно помог мне обрести ритм и победить слабость, которая заключалось в том, что я должен был доказать: я все еще способен давать результат.

Сезон-2020/21 был великолепным. Тренер и все мои одноклубники очень помогли мне выиграть для «Атлетико» чемпионский титул спустя столько лет.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 15:25
и кусаться меня научил грит Луис)))
gu7pce3n8fke
gu7pce3n8fke
вчера в 14:57
Школа хорошая,они чем то даже похожи
2tr8yhbvua5d
2tr8yhbvua5d
вчера в 14:57
Тренер всегда должен помогать!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:56
Так сказать, исправил мне прикус...
Гость
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