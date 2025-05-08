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«Сантос» обсудит продление контракта с Неймаром в ближайшие дни

вчера, 13:15

Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму левого бедра в матче чемпионата Бразилии против «Атлетико Минейро» (2:0) и был заменен на 34-й минуте.

По информации источника, 33-летний игрок тренируется до 11 часов в день на базе клуба, работая «в две смены» несколько раз в неделю.

Восстановление проходит успешно. Футболист придерживается рекомендаций врачей и, по прогнозам, вернется на поле в конце мая или начале июня.

Контракт нападающего с бразильским клубом действует до 30 июня. Ожидается, что в ближайшие дни стороны обсудят его продление.

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Сантос  Неймар
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вчера в 15:54, ред.
По информации источника, 33-летний игрок тренируется до 11 часов в день на базе клуба, работая «в две смены» несколько раз в неделю.

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