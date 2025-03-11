РФС напомнил участникам матчей о жесте «Нет расизму»

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) напоминает о рекомендациях Международной федерации футбола (ФИФА) для арбитров и инспекторов по действиям в случае проявления расизма во время матчей.
ФИФА официально включила жест «Нет расизму» в существующую трёхэтапную процедуру после единогласного одобрения всеми ассоциациями-членами на 74-м конгрессе в Бангкоке. В рамках этой процедуры судьи, игроки и официальные лица должны использовать жест для обозначения инцидента.
Этап 1 – Остановка матча
Если рефери замечает или получает информацию о проявлении расизма, он должен использовать жест «Нет расизму» и принять решение о возможной остановке игры. Также этот жест могут использовать пострадавшие футболисты, сигнализируя судье, капитану или официальным лицам клубов о произошедшем.
Если официальный представитель проводящей соревнования организации, например, делегат или инспектор, видит или получает информацию о проявлении расизма, он должен сообщить судье о необходимости остановить встречу. По стадиону должно прозвучать объявление о причинах остановки матча, а также о том, что, если инцидент не прекратится, матч будет прерван.
Этап 2 – Прерывание матча
Если инцидент продолжается после возобновления игры, судья должен прервать матч и временно увести команды в раздевалки. По стадиону делается повторное объявление с предупреждением о возможном окончательном прекращении игры в случае дальнейших нарушений.
Этап 3 – Прекращение матча
Если расистские проявления не прекращаются, судья может принять решение о досрочном завершении игры. Решение должно быть согласовано с организаторами турнира и принято с учетом безопасности всех участников матча.
Процедура призвана обеспечить строгую и оперативную реакцию на проявление расизма и дискриминации в футболе. Информация будет дополнительно доведена до представителей футбольных команд.
В детском саду - ЧП: дети стали нецензурно выражаться.
Заведующая пошла жаловаться в соседнюю воинскую часть, откуда присылали двух солдат чинить в детском саду электричество.
Лейтенант вызвал провинившихся.
- Никак нет, товарищ лейтенант, ничего себе такого не позволяли. Рядовой Сидоров паял провода, я держал внизу стремянку. Потом олово стало капать мне на голову.
- Ну и ты?
- Я и говорю: "Рядовой Сидоров, разве ты не видишь, что твоему товарищу на лоб падают капли расплавленного олова?"
То есть требуют исполнить подобную фантасмагорию от оскорбляемого?
В детском саду - ЧП: дети стали нецензурно выражаться.
Заведующая пошла жаловаться в соседнюю воинскую часть, откуда присылали двух солдат чинить в детском саду электричество.
Лейтенант вызвал провинившихся.
- Никак нет, товарищ лейтенант, ничего себе такого не позволяли. Рядовой Сидоров паял провода, я держал внизу стремянку. Потом олово стало капать мне на голову.
- Ну и ты?
- Я и говорю: "Рядовой Сидоров, разве ты не видишь, что твоему товарищу на лоб падают капли расплавленного олова?"
То есть требуют исполнить подобную фантасмагорию от оскорбляемого?