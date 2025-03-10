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«Факел» поддержал Божина на фоне обвинений в расизме

вчера, 11:31
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Факел» выразил поддержку своему защитнику Сергею Божину после обвинений в расизме.

Ранее сообщалось, что во время матча с «Зенитом» (0:2) на 65-й минуте матча игрок «Факела» Божин мог сказать слово «макака» в адрес полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела.

Мы с недоумением наблюдаем за истерией, которая искусственно раздувается в СМИ. И не можем не поддержать вице-капитана команды, с которым мы делим горечь поражений и радость побед, а также преодолеваем долгие часы в пути.

Мы разные. В нашей команде есть французы, голландец, албанец, молдаванин, белорус, а также представители разных народов России. И теперь мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит.

Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем. Эту стрелочку на видео можно было бы подрисовать кому угодно в этом кадре. Это полный абсурд.

Мы отвергаем любые проявления дискриминации, мы презираем тех, кто сеет рознь и относится к людям предвзято из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Но и настолько же решительно мы будем защищать нашего партнёра, нашего вице-капитана от несправедливых, голословных обвинений.

Мы надеемся, что разум всё-таки восторжествует, и все мы сосредоточимся исключительно на футболе!

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 13:39
Если не предоставят вины Божина должны быть наказаны те.кто оболгал игрока Факела.
tqg9dgnqmby8
tqg9dgnqmby8
вчера в 12:10
Пора бы уже этих тупых и кривоногих колхозанов из РПЛ выкинуть обратно в пердив
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:56
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:48
    СМИ любят скандальные публикации и для этого начинают искать чёрную кошку в тёмной комнате. И даже если её там нет, они всё равно найдут.)
    Eksnert
    Eksnert
    вчера в 11:47
    Факелу даже в пердиве нельзя позволять играть.
    qsgf4ufuv2xe
    qsgf4ufuv2xe
    вчера в 11:45
    Стадион в Воронеже давно пора освободить от футбола,
    dbx2g3wjwxdf
    dbx2g3wjwxdf
    вчера в 11:40
    Надо был хором проорать Макака! - вот это была бы реальная поддержка
    Гость
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