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«Урал» сделал заявление по матчу Первой лиги с «Родиной»

вчера, 14:14
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» выступил с официальным заявлением по итогам выездного матча 31-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:3).

Ранее президент клуба Григорий Иванов заявил, что екатеринбуржцы будут обращаться во все инстанции в связи с судейством.

Считаем необходимым сделать его для привлечения внимания всей футбольной общественности России к серьёзной проблеме, с которой мы столкнулись.

- В матче произошло беспрецедентное событие: 4 ключевых решения были приняты после вмешательства ВАР, при этом в 3-х случаях шла речь о пенальти в ворота «Урала». Все 4 раза главный судья Фролов не замечал нарушения правил и менял своё решение только после вмешательства видеоассистента Жабченко.

- Известно, что помощники на ВАР зовут главного судью на просмотр, только если перед ними очевидная ошибка. Однако ни один повтор ни с одного ракурса не позволил говорить о том, что нарушение точно имело место.

- Особенно вопиющей в этом смысле выглядит ситуация с решающим 3-м голом, когда 11-метровому удару, поставленному в ворота «Урала» после видеопросмотра, предшествовал чистый мяч, забитый Евгением Марковым.

- Более того, решающий гол в ворота «Урала» с пенальти был забит с нарушением правил: полевой игрок хозяев вбежал в штрафную площадь до нанесения удара. Однако это не привлекло внимания судей.

- Кроме того, в конце встречи произошло настоящее ЧП — включение автоматической системы полива поля. Что это было: технический сбой или намеренная провокация, так и осталось без ответа.

Считаем, что российским судейским корпусом создан опасный прецедент, в связи с которым мы считаем необходимым поставить несколько вопросов:

1. Какова квалификация судей в поле, почему они систематически не видят нарушений сами, а исправляются только при помощи ВАР?

2. Нормально ли, что в ФНЛ работает система повторов, при которой арбитр меняет первоначальное решение после видеопросмотра, где качество картинки в принципе мало что позволяет понять и разобрать?

3. Указанные моменты – это ошибки или предвзятость?

4. Почему система ВАР есть лишь на 3 стадионах лиги? Не ставит ли это команды в заведомо неравные условия?

5. Наконец, кому выгодно и кто может стоять за скандалом в матче «Родина» – «Урал»?

В этой связи просим руководство РФС и ФНЛ отреагировать и ответить на наши вопросы. Если потребуется – провести независимое расследование с привлечением компетентных органов.

Мы понимаем, что футбола без ошибок не бывает. Однако, когда ошибки допускают те, в чьих руках судьбы команд с огромной аудиторией болельщиков, носят системный характер, это требует тщательного анализа и ответа.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:01
И это лучшая лига мира... позор...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:04
Вообще к монитору ВАР зовут если видеоассистент арбитра посчитает что судья допустил явную ошибку. То есть как таковых трактовок тут тоже нет, есть субъективное мнение видеоассистента о том что он увидел и посчитал явной ошибкой. Придраться по сути будет не к чему именно за то что судью позвали к экрану. А дальше тоже начинаются вариации на тему что судья увидел на экране и тд тп, что тоже в итоге упирается в субъективное восприятие самого судьи и вроде как придраться тоже не к чему. Ну если конечно на видео не видно явных опровержений того что увидел на них судья, вот это и надо искать. А то что судьи в поле давно всю ответственность на ВАР переложили никого удивлять не должно, это вообще не могло не случиться с появлением видео повторов как инструмента судейства в футболе.
TheBoLt
TheBoLt ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:03
"Мы работаем над этим"
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:44
Думаю что найдут и накажу кого попало... :)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:15
А в ответ -"Ждите ответа"...)))
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