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Первый удар по мячу перед матчем РПЛ нанёс житель блокадного Ленинграда

вчера, 15:13
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Первый удар по мячу перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Ахматом» нанёс житель блокадного Ленинграда. Источник сообщает:

Виталий Андреевич Макаров встретил войну в 9 лет в Ленинграде, где стойко перенёс все 872 дня блокады. В родном городе он прожил более 80 лет, а 10 лет назад перебрался в Самару.

В свои 94 года Виталий Андреевич продолжает активно участвовать в жизни города, рассказывать о Великой Отечественной войне подрастающим поколениям и ходить на футбол, сохраняя бодрость духа.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:51
Уважение, низкий поклон и здоровья ему!
yqh9fxammyp8
yqh9fxammyp8
вчера в 15:15
Всем бы столько прожить....
Гость
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