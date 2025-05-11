Первый удар по мячу перед матчем РПЛ нанёс житель блокадного Ленинграда

Первый удар по мячу перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Ахматом» нанёс житель блокадного Ленинграда. Источник сообщает:

Виталий Андреевич Макаров встретил войну в 9 лет в Ленинграде, где стойко перенёс все 872 дня блокады. В родном городе он прожил более 80 лет, а 10 лет назад перебрался в Самару.

В свои 94 года Виталий Андреевич продолжает активно участвовать в жизни города, рассказывать о Великой Отечественной войне подрастающим поколениям и ходить на футбол, сохраняя бодрость духа.