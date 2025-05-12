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Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

вчера, 15:01

Нападающий Винисиус Жуниор, вероятно, подпишет новое соглашение с «Реалом».

Бразилец может подписать новый контракт с мадридским клубом до 2030 года. Заработная плата футболиста достигнет отметки 20 млн евро после уплаты налогов. Таким образом, зарплата Винисиуса составит 325 000 фунтов стерлингов в неделю.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:29
Обычный бегунок, Роналду куда был продуктивней. Через пару лет окончательно сдуется
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:28
Что-то не особо он играет на эти деньги. С арсеналом был в тени ,с барсой тоже.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
Добра дружище 👍✊️.
Если учитывать что старик Месси получает 30 000 000 в год, то для Винисиуса это вполне нормальная цена.
В принципе Перес знает что делает.
Vilar
Vilar
вчера в 15:59
Деньги на ветер. Футбол обесценивает деньги, как таковые, превращая их в бумажки. Платить футболистам надо золотом.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:46
Приветствую!Толко не думаю что это хорошее будет решение!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:40
Так у Мбаппе же 502 тыс.фунтов в неделю.
Если это «грязными» у него, то следующий он будет в очереди стоять за повышением 😁
протон
протон
вчера в 15:36
Худшее решение со стороны клуба.
x7uncqu3hxyz
x7uncqu3hxyz
вчера в 15:24
Ну теперь ждём революцию от Камерунского Эму,он этого не переживёт!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 15:08, ред.
Винисиус: Перес меня не сделал самый высокооплачиваемым футболистом Реала - это расизм!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:02
Ничего удивительного в этом нет .
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