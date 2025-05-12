Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

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вчера, 15:01

Нападающий , вероятно, подпишет новое соглашение с «Реалом».

Бразилец может подписать новый контракт с мадридским клубом до 2030 года. Заработная плата футболиста достигнет отметки 20 млн евро после уплаты налогов. Таким образом, зарплата Винисиуса составит 325 000 фунтов стерлингов в неделю.