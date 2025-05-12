Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком «Реала»

Нападающий Винисиус Жуниор, вероятно, подпишет новое соглашение с «Реалом».
Бразилец может подписать новый контракт с мадридским клубом до 2030 года. Заработная плата футболиста достигнет отметки 20 млн евро после уплаты налогов. Таким образом, зарплата Винисиуса составит 325 000 фунтов стерлингов в неделю.
Если учитывать что старик Месси получает 30 000 000 в год, то для Винисиуса это вполне нормальная цена.
В принципе Перес знает что делает.
Если учитывать что старик Месси получает 30 000 000 в год, то для Винисиуса это вполне нормальная цена.
В принципе Перес знает что делает.
Если это «грязными» у него, то следующий он будет в очереди стоять за повышением 😁
Если это «грязными» у него, то следующий он будет в очереди стоять за повышением 😁