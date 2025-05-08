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Защитник «Спартака» Денисов может не сыграть в матче с «Динамо»

вчера, 12:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак11.05.2025 в 19:30 Не начался

22-летний защитник «Спартака» Даниил Денисов проходит индивидуальную тренировочную программу и может пропустить матч 28-го тура РПЛ с «Динамо».

По данным источника, решение о его участии в предстоящей игре чемпионата России будет принято ближе к началу матча.

В текущем сезоне РПЛ Денисов выходил на поле 24 раза и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:13
Господь нас услышал !!!!
nikolah
nikolah
вчера в 17:24
Так это же хорошая новость, можно ставить на победу Спартака
Брулин
Брулин
вчера в 14:24
Отряд не заметит потери бойца...Зобнин сыграет.Тут без разницы.Сейчас вся защита не впечатляет
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:13
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Оценил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:09
Ну тогда для Вас)...вы должны оценить...
"Самый интеллигентный в мире слесарь, попав себе по пальцу молотком, умер в тишине от нахлынувших эмоций"...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:08
Спартак теряет Денисова, зато в Динамо готов выйти на поле Маухуб.)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:07
А вот не соглашусь, про слесаря. Я сам, много лет в Германии работал слесарем, но при этом, всегда был интеллигентным человеком.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:05, ред.
Про великого стратега пожалуй промолчу)...как в старом анекдоте про интеллигентного слесаря...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:03
Мудро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Станкович- Великий стратег, а его недооценивал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:56
Это не шутка...это тактический ход Станковича...
Инсаров
Инсаров
вчера в 13:55
Ситуация в гонке защитников - бомбардиров такова: уже в ближайшем матче Даниила может обойти динамовец Скопинцев.
galem72
galem72
вчера в 13:53
"...Денисов проходит индивидуальную тренировочную программу..."

Тренируется по программе, как не забивать себе.
xgmu47cnvard
xgmu47cnvard
вчера в 13:53
И без Денисова все равно проиграют, после матча с Зенитом у спартака просто нет сил продолжать чемпионат. Зато есть большое достижение - тухлая победа над Зенитом, один раз за восемь лет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:24
Болельщики Динамо заметно занервничали...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:06
Толку с него ...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:06
Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я сам, думал что-нибудь ироничное написать, но после Вашего комментария решил этого не делать, потому что лучше не придумать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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e7yc7sceqfnf
e7yc7sceqfnf
вчера в 13:02
И без него разберутся с обезЛичкенной командой
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:44, ред.
Динамо потеряло ключевого игрока атаки на матч со Спартаком
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