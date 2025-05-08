Защитник «Спартака» Денисов может не сыграть в матче с «Динамо»

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вчера, 12:39

22-летний защитник «Спартака» проходит индивидуальную тренировочную программу и может пропустить матч 28-го тура РПЛ с «Динамо».

По данным источника, решение о его участии в предстоящей игре чемпионата России будет принято ближе к началу матча.