Защитник «Спартака» Денисов может не сыграть в матче с «Динамо»

22-летний защитник «Спартака» Даниил Денисов проходит индивидуальную тренировочную программу и может пропустить матч 28-го тура РПЛ с «Динамо».
По данным источника, решение о его участии в предстоящей игре чемпионата России будет принято ближе к началу матча.
В текущем сезоне РПЛ Денисов выходил на поле 24 раза и сделал одну результативную передачу.
Оценил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оценил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Самый интеллигентный в мире слесарь, попав себе по пальцу молотком, умер в тишине от нахлынувших эмоций"...
"Самый интеллигентный в мире слесарь, попав себе по пальцу молотком, умер в тишине от нахлынувших эмоций"...
Станкович- Великий стратег, а его недооценивал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Станкович- Великий стратег, а его недооценивал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Тренируется по программе, как не забивать себе.
Тренируется по программе, как не забивать себе.
Я сам, думал что-нибудь ироничное написать, но после Вашего комментария решил этого не делать, потому что лучше не придумать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Я сам, думал что-нибудь ироничное написать, но после Вашего комментария решил этого не делать, потому что лучше не придумать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️