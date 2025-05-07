Маухуб восстановился от травмы и готов сыграть со «Спартаком»

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов сообщил источнику о состоянии здоровья футболистов команды Луиса Чавеса и Эль Мехди Маухуба.
У Чавеса контактная травма — подворот голеностопа. Постараемся в ближайшее время его вернуть. Обязательно сделаем все возможное, чтобы Луис сыграл в концовке сезона. Со «Спартаком»? Ближайшие три дня определяющие, а там посмотрим.
Маухуб тренируется без ограничений, полностью восстановился. К «Спартаку» он готов.
По перечисленным Вами критериям, почти все содержательные комментарии Caprala могут претендовать на статус "лучший комментарий", но вот происходит это далеко нечасто. Зато комментарии динамовского болельщика к матчам с участием Динамо, содержащие чаще всего простую хронологическую последовательность матча с минимумом аналитики, регулярно признаются лучшими. Ни в коем случае, не хотел никого обидеть, ни пользователей сайта, ни тем более админов, просто хотелось бы большей объективности в признании комментариев лучшими.
Болейте за своих, а не против чужих!
По перечисленным Вами критериям, почти все содержательные комментарии Caprala могут претендовать на статус "лучший комментарий", но вот происходит это далеко нечасто. Зато комментарии динамовского болельщика к матчам с участием Динамо, содержащие чаще всего простую хронологическую последовательность матча с минимумом аналитики, регулярно признаются лучшими. Ни в коем случае, не хотел никого обидеть, ни пользователей сайта, ни тем более админов, просто хотелось бы большей объективности в признании комментариев лучшими.
Болейте за своих, а не против чужих!