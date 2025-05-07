Маухуб восстановился от травмы и готов сыграть со «Спартаком»

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов сообщил источнику о состоянии здоровья футболистов команды и .

У Чавеса контактная травма — подворот голеностопа. Постараемся в ближайшее время его вернуть. Обязательно сделаем все возможное, чтобы Луис сыграл в концовке сезона. Со «Спартаком»? Ближайшие три дня определяющие, а там посмотрим.

Маухуб тренируется без ограничений, полностью восстановился. К «Спартаку» он готов.