У ЦСКА впечатляющая серия без поражений в РПЛ. Тренер Николич – герой футбольной весны

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Настраиваются на камбэк в Кубке России.

У «армейцев» шикарный старт года в чемпионате

Во второй части сезона ЦСКА не проигрывает в РПЛ . Серия составляет десять матчей, это новый клубный рекорд. Всего у «армейцев» 12 туров подряд без поражений в лиге. Не претендуют на чемпионство, зато выделяются футбольной надежностью. Сожалеют, что не играли так с начала сезона. Теперь даже «Зениту» в чемпионате не уступили, была ничья 0:0. Никто из соперников не забивал Акинфееву больше одного мяча за матч в новом году. ЦСКА не пропускает первым, оборона часто играет надежно.

«Краснодар» не смог отличиться в Москве. Мусаев пережил ключевое поражение в чемпионской гонке. А ЦСКА минимальной победой поднял себе настроение перед решающим ответным кубковым матчем против «Зенита». «Краснодар» переиграли после гола джокера Гаурирапы. Против петербуржцев одного мяча не хватит, в Санкт-Петербурге «армейцы» проиграли с разницей в два гола. ЦСКА тогда разочаровал, не помог расчетливый футбол. Также осторожность навредила в чемпионской борьбе.

Николич зря не поставил на победы против «Ахмата» и «Крыльев Советов». Ничьи с этими клубами не позволили набрать 59 очков. У «Краснодара» сейчас лишь на два очка больше. «Армейцы» упустили шанс на чемпионскую борьбу. Футболисты ЦСКА словно испугались резкого прогресса после неубедительных выступлений в первой части сезона до зимней паузы. Тогда часто проигрывали в центральных матчах соседям в таблице. Теперь команда тренера Марко Николича набрала чудесную форму.

Тренер изменил тактику и добился прогресса

Форвард ЦСКА Койта был ужасен в первой части сезона. Теперь у него 4 голевых действия в 5 последних турах, три мяча и результативная передача на Гуарирапу с «Краснодаром». А у форварда Сауля теперь 3 гола в РПЛ весной. На один мяч больше, чем у Кордобы из «Краснодара». Также Гуарирапа результативнее весной, чем лидер в гонке снайперов Угальде из «Спартака». В 2025-м Манфред забил в РПЛ лишь один раз. Форвард Мусаев не радует Николича голами, зато нашлись внутренние резервы.

Ещё одна важна перемена связана с тактикой, Николич выбрал другую схему игры. Осенью у ЦСКА было три центральных защитника и два латераля. Весной вернулись к классической модели с четверкой в обороне. Наставник отказался от Келвена и Кругового на флангах. Серб Гайич играет в обороне справа, а Мойзес теперь слева после многомесячной борьбы в центре защиты. Когда Дивеев в порядке, то Игорь рядом с Рошей. Бразилец Виллиан – один из лучших футболистов весеннего отрезка.

Кроме Роши, чаще других хвалят Кисляка. Матвей – символ командного прогресса. У ЦСКА теперь два классных юниора в основе. Опорнику Кисляку и второму форварду Глебову по девятнадцать лет. В атаке юному игроку заиграть проще, а успех Матвея в центре поля впечатлил ещё сильнее. Кисляк стал ответом ЦСКА на старые успехи «Локомотива» с Батраковым. Фанатам московских клубов приятно, что игру ведут молодые российские футболисты. Карпин приглашал их в сборную.

Кисляк в центре внимания, но после смены схемы пострадали позиции Облякова и Файзуллаева. Важные игроки сбавили темп и не проявляют себя в атаке. Неприятности могут быть временными. С большинством вызовов тренер Николич в ЦСКА успешно справился. Наставник, который огорчил руководство и фанатов клуба в первой части сезона, проделал блестящую работу на зимних сборах. Чемпионы с ЦСКА Газзаев и Слуцкий никогда не начинали календарный год такой классной серией без поражений.

ЦСКА важно показать себя в ответной игре с «Зенитом»

Третья строчка в РПЛ не приносит клубам былую еврокубковую радость. Бывший тренер Федотов поднимал ЦСКА на второе место в РПЛ . После этого не получилось стать чемпионами. Николичу гарантированы проблемы в следующем сезоне. Он окажется в ситуации Лички в «Динамо». Руководство клуба попросило Марцела выиграть Кубок страны и остаться в чемпионской борьбе. Чех задачу не выполнил и был уволен. ЦСКА тоже необходимо вернуться в борьбу за корону, что сделать сложно.

Пока Николич доволен лишь обороной. У ЦСКА 5 пропущенных мячей в 10 матчах нового года в чемпионате. Также у «армейцев» рекорд по очкам на этом отрезке. «Зенит» набрал 21 очко, у «Краснодара» 22, а у ЦСКА целых 24 балла. Очки набирают, но «армейцев» подводит атака. У них лишь 15 голов в РПЛ в 10 турах после паузы. На два мяча меньше, чем у «Зенита». «Краснодар» и «Динамо» забили по 20 мячей. «Бело-голубые» могут выйти на чистое первое место по голам в дерби со «Спартаком».

У ЦСКА тоже впереди матч против соседей. Остались игры с «Локомотивом» и «Пари НН». Даже если «армейцы» выиграют, место на пьедестале зависит от результатов «Спартака». Команда Станковича может обойти ЦСКА по итогам 28-го тура. Николич не откажется от третьей строчки, но ему важнее развить наработки весны. Марко понимает, что остались проблемные места. Нет идеальной связки нападающих, только временные решения. Копятся вопросы к ветерану Пьяничу, Миралем ещё может уйти.