Вагнер Лав: «Семак — лучший тренер в России»

Экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.
Семак — лучший тренер в России. Он очень умный, умеет обращаться с футболистами, в том числе с большим количеством бразильцев. Сергей всегда очень внимательно оценивает ситуацию, и как капитан он был очень хорош.
замечу, что тут он не прав. СБС далеко не лучший тренер РПЛ.
замечу, что тут он не прав. СБС далеко не лучший тренер РПЛ.
так Семак узнал свой айкью.
вот что значит, общаться с большим количеством веселых бразильцев.
это ведь не аргентинцы.
так Семак узнал свой айкью.
вот что значит, общаться с большим количеством веселых бразильцев.
это ведь не аргентинцы.
https://youtu.be/KhtQTV3BiVo?feature=shared
Рад Вас видеть!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Рад Вас видеть!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍