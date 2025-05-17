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Вагнер Лав: «Семак — лучший тренер в России»

вчера, 10:41

Экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

Семак — лучший тренер в России. Он очень умный, умеет обращаться с футболистами, в том числе с большим количеством бразильцев. Сергей всегда очень внимательно оценивает ситуацию, и как капитан он был очень хорош.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:03
При всём величайшем уважении к Вагнеру, как бывшему игроку ЦСКА,
замечу, что тут он не прав. СБС далеко не лучший тренер РПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:35
наверно. Вагнер Лав задал Семаку 20 простых вопросов, и тот ответил на все 20.
так Семак узнал свой айкью.
вот что значит, общаться с большим количеством веселых бразильцев.
это ведь не аргентинцы.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:23
Спасибо)...высказываю...Семак слабый тренер в богатом клубе...
альсато
альсато
вчера в 13:22
Вагнер с Семаком играли за одну команду, поэтому Лав имеет право на такое мнение....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:31, ред.
Богданыч - ряженый. С деньгами, но ряженый..., собсно..., поэтому и с деньгами.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:25
Лав, я б тебя обезглав. За ложную инфу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:17
Не столько Николич, как Гинер и Газзаев. Ваня прогнулся?
lotsman
lotsman
вчера в 12:15
У каждого своё мнение. Каждый имеет право его высказать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:44
Николич сейчас очень удивился. 😏
a-league
a-league
вчера в 10:53
Матч с Ростовом покажет
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:51
Так он и с ними обращаться не умеет, если вспомнить, до какого состояния, он довел Клаудиньо.
Рад Вас видеть!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
alexamit
alexamit
вчера в 10:50
Имея такие деньги газпрома и накупив таких игроков,а заодно купленный РФС и ДУРАК может выигрывать всё на свете.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:47
Самое главное, что он умеет общаться с бразилами, остальное не важно для бразилов))
Capral
Capral
вчера в 10:45
Я думал, он умней...
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