Вагнер Лав: «Семак — лучший тренер в России»

Экс-нападающий московского ЦСКА высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» .

Семак — лучший тренер в России. Он очень умный, умеет обращаться с футболистами, в том числе с большим количеством бразильцев. Сергей всегда очень внимательно оценивает ситуацию, и как капитан он был очень хорош.