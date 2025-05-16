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Ледяхов про «Спартак»: «Это провальный сезон»

вчера, 18:41

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о результатах команды и порассуждал, как руководство «красно-белых» может извиниться перед своими болельщиками.

Сейчас у нас рыночные отношения, но чтобы отблагодарить болельщиков, можно сделать бесплатный вход на матч с «Химками». Сложно сказать, как руководство себя поведёт, но весну «Спартак» провалил, поэтому это будет хороший жест за плохую игру.

Также был упомянут и матч Кубка России с «Ростовом»:

Конечно, очень провальный сезон, и хотелось бы в финале Кубка России вывеску «Спартак» — ЦСКА, но «Ростов» заслужил. Они решили свои задачи, команда неуступчивая, структурная. Финал будет менее зрелищным, но это проблемы «Спартака», что не смогли реализовать большое количество моментов.

В таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 5-ю строчку с 51 набранным баллом после 28 туров.

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Спартак М  Ростов  Ледяхов Игорь
Источник: legalbet.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:12
провал-это когда в зоне вылета или еще ниже!..а так для нынешнего руководства ФК Спартак-нормально....п.с....пока "старое" не вернете-новое хрен построите...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:46
Верить можно сколько угодно, но при этом, надо ещё и реалистом быть.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:44
Мои друзья, спартаковцы, в свою команду всегда верят и надеются, как и я в свой Зенит. Радуемся победам, переживаем при неудачах, болеем за свои команды. И всегда верим в свои команды.
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Да не был Спартак фаворитом, ни по игре, ни по составу, ни по тренерской работе.
Ни защиты, ни нападения в Спартаке нет. Неплохая средняя линия, но и она бессильна, если не работают остальные функции. Это только Спартак Бескова мог рвать всех за счёт полузащиты, так ведь играли какие игроки- Гаврилов, Черенков, Шавло, Хидиятуллин, Сорокин, Поздняков!!!!!!! Этож Люди какие!!! А сейчас, кто- один Барко, да Мартинс? Разве это уровень Спартака?! Неговоря уже о тренере.
ABir
ABir
вчера в 21:16
Еще не так давно Спартак был претендентом на самые высокие места в ЧР и одним из фаворитов в борьбе за Кубок России, но буквально за месяц вместе со своими руководителями и тренерами сумели стать лузерными статистами в обоих турнирах. Очень жаль, но в этом сезоне уже ничего не исправить, надо серьезно начинать готовится к следующему. И так надо готовиться, чтобы вашим болельщикам не было стыдно за красно-белых перед другими болельщиками.
Capral
Capral
вчера в 20:26
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 20:02
    Г-н Ледяхов и его соратники по команде, которые, несомненно, поддерживают его, забывают, что время неумолимо и его невозможно вернуть назад, как невозможно старца с сединой в волосах превратить в юношу шатена. Хватит жить воспоминаниями о славном прошлом команды, о её успехах на внутренней и международной аренах. А вы продолжаете ностальгировать с мыслью: " Вот тогда, в наше время, играли в настоящий футбол, а сейчас..."
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 19:51
    Я, с самого начала не верил в успех Спартака, о чем неоднократно писал.
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    вчера в 19:47
    Всё бы ничего, да Ледяхову говорить о ,,провальным" сезоне негоже; это длится уже с десяток лет, т.ч о высказался очень и очень сильно.
    Игроков не Станкович выбирал: он только начал чистить ,,Авгиевы конюшни", и вовсе ещё впереди.
    Частоя смена тренеров делу не помогает,- это уже очевидность.
    Руководству команды надо прислушаться к пожеланиям тренера, и каким бы ни был тренер, дать ему полноценный шанс.
    Возможно, именно это и поможет команде.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:43
    Провалились к концу сезона. А по ходу сезона был настрой побороться за золото. Мои друзья спартачи были уверены что к финишу мы придём ноздря в ноздрю и финиш будет за Спартаком. И заверяли, что пригласят на банкет, по случаю победы. Но всё идёт к тому, что банкет отменяется и как шутит Костя, пригласят на поминки. Сложно даже рассчитывать на вход в тройку, поскольку ЦСКА и Динамо не отдадут свои позиции и будут бороться чтобы улучшить их. В общем всё решат последние два тура. К тридцатому буду уже в Питере и смогу посмотреть матч Зенит - Ахмат.
    nikolah
    nikolah
    вчера в 19:28
    Ко всему уважению, думаю что у Ростова, что у Спартака нет шансов с конями, имхо
    drug01
    drug01
    вчера в 19:19
    Итоги не утешительны это всем известно...
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:18
    Для чего покупали Гарися и Салари за такие деньги? Чтобы они были игроками замены?
    Capral
    Capral
    вчера в 19:10, ред.
    Про большое количество моментов, пожалуй, громко сказано. Моменты были, но не убойные. Да и кому их создавать, если, фактически, Спартак играет без атаки. Разве что, момент Ливая, и его удар головой можно записать за опасный момент, все остальные- полумоменты. Ледяхов, как игрок, в прошлом великолепный, не может не видеть и не понимать главного- Спартак играет без тренерской мысли, без тренерской тактической схемы, играет- как в потёмках. Поражение от Ростова- из разряда прогнозируемых. Ростов, исторически неудобен для Спартака, к тому же, команда грамотно защищается, и, в отличие от Спартака соблюдает игровой баланс. Карпин оставил после себя неплохую закваску, которую новый тренер бережно хранит... Не знаю, что может изменить Станкович в футболе Спартака. За год его работы, кроме матча в Химках и вспомнить нечего. В советское время, подобные неудачи расценивались бы как провал, катастрофа, сейчас же, все начинают привыкать. А возможно, за 25 лет уже и привыкли...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 19:01, ред.
    Провальная 25летка у Спартака а не сезон. Провалом было продавать контрольный пакет Лукойлу, остальное следствие. Крепитесь господа, так оно и будет теперь пока в Лукойле не заведётся здравомыслящий руководитель, то есть всегда по моим скромным подсчётам.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 18:48
    Эту фразу про провальный сезон практически можно после ухода ОИРа из года в год повторять.
    В том числе "серебро" усатого и Старкова.
    Да и при кудрявом Спартак был НЕ Спартак, а какой-то колхоз.
    Исключение - матчи уже обескровленного Спартака под руководством Григорича (Вечная ему память...)
    Гость
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