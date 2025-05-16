Ледяхов про «Спартак»: «Это провальный сезон»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о результатах команды и порассуждал, как руководство «красно-белых» может извиниться перед своими болельщиками.
Сейчас у нас рыночные отношения, но чтобы отблагодарить болельщиков, можно сделать бесплатный вход на матч с «Химками». Сложно сказать, как руководство себя поведёт, но весну «Спартак» провалил, поэтому это будет хороший жест за плохую игру.
Также был упомянут и матч Кубка России с «Ростовом»:
Конечно, очень провальный сезон, и хотелось бы в финале Кубка России вывеску «Спартак» — ЦСКА, но «Ростов» заслужил. Они решили свои задачи, команда неуступчивая, структурная. Финал будет менее зрелищным, но это проблемы «Спартака», что не смогли реализовать большое количество моментов.
В таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 5-ю строчку с 51 набранным баллом после 28 туров.
В том числе "серебро" усатого и Старкова.
Да и при кудрявом Спартак был НЕ Спартак, а какой-то колхоз.
Исключение - матчи уже обескровленного Спартака под руководством Григорича (Вечная ему память...)
В том числе "серебро" усатого и Старкова.
Да и при кудрявом Спартак был НЕ Спартак, а какой-то колхоз.
Исключение - матчи уже обескровленного Спартака под руководством Григорича (Вечная ему память...)