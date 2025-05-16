Ледяхов про «Спартак»: «Это провальный сезон»

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вчера, 18:41

Бывший футболист «Спартака» высказался о результатах команды и порассуждал, как руководство «красно-белых» может извиниться перед своими болельщиками.

Сейчас у нас рыночные отношения, но чтобы отблагодарить болельщиков, можно сделать бесплатный вход на матч с «Химками». Сложно сказать, как руководство себя поведёт, но весну «Спартак» провалил, поэтому это будет хороший жест за плохую игру.

Также был упомянут и матч Кубка России с «Ростовом»:

Конечно, очень провальный сезон, и хотелось бы в финале Кубка России вывеску «Спартак» — ЦСКА , но «Ростов» заслужил. Они решили свои задачи, команда неуступчивая, структурная. Финал будет менее зрелищным, но это проблемы «Спартака», что не смогли реализовать большое количество моментов.

В таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 5-ю строчку с 51 набранным баллом после 28 туров.