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Карпин объяснил, почему наши игроки не могут закрепиться в Европе

вчера, 17:31

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему нашим футболистам так сложно заиграть в зарубежных клубах.

Только двое наших игроков выступают в европейских топ-лигах — Захарян в Испании и Головин во Франции. Антон Миранчук в Швейцарии, а второй Миранчук уехал в США, где чемпионат довольно высокого уровня. Но я бы не стал всех грести под одну гребёнку. В каждой конкретной ситуации есть свои причины, почему что-то идёт не так. Кто-то больше выходит на поле, кто-то меньше, у кого-то травмы. Причём повреждения бывают как от большого количества матчей, так и, наоборот, от нехватки практики.

Ранее тренер рассказал, почему не вызвал Арсена Захаряна и Александра Головина на ближайшие сборы.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 20:31
А Сафонов?
cska1948
cska1948
вчера в 19:34
Лучше всех объяснил скаут Аршавина, когда Андрей играл в Англии. Скаут сказал, что европейский футболист, добившись успеха, пытается его закрепить. Российский футболист, добившись успеха, начинает его праздновать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:11, ред.
Про Арсена то Валера погорячился что он играет. А вот то что он слился от ответа, то неужели непонятно? Разве он мог сказать, что нашим "профи" слишком много платят за паспорт)))
drug01
drug01
вчера в 18:03
Карпин высказал свое мнение в своем стиле..
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:51
Думаю заголовок был бы правильнее, если на писали бы: На вопрос 'почему наши игроки не могут закрепится в Европе' Карпин ушел от ответа)
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 17:42
А Сафонов? Или у Карпина вратарь до сих пор не играет, а "стоит"?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:36
И где здесь объяснения 🤔🤷🏻‍♂️😜
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