Карпин объяснил, почему наши игроки не могут закрепиться в Европе

Главный тренер сборной России ответил, почему нашим футболистам так сложно заиграть в зарубежных клубах.

Только двое наших игроков выступают в европейских топ-лигах — Захарян в Испании и Головин во Франции. Антон Миранчук в Швейцарии, а второй Миранчук уехал в США , где чемпионат довольно высокого уровня. Но я бы не стал всех грести под одну гребёнку. В каждой конкретной ситуации есть свои причины, почему что-то идёт не так. Кто-то больше выходит на поле, кто-то меньше, у кого-то травмы. Причём повреждения бывают как от большого количества матчей, так и, наоборот, от нехватки практики.