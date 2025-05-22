Тотти рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.
Это будет великий финал. Финал Лиги чемпионов — мурашки, волнение и трепет. Сходятся две великие команды, проделавшие невероятный путь, и я рад, что в финале есть итальянская команда. Ничего не имею против Луиса Энрике, но как итальянец я болею за «Интер», так и должно быть.
На пути к решающему матчу «Интер» обыграл «Барселону». Финальная встреча между «Интером» и «Пари Сен-Жермен» состоится 31 мая в Мюнхене.
Луис Энрике отличную команду создал.
наладил дисциплину. добился, чтоб клуб подписал Кварацхелия.
игрокам отдана свобода в действиях и передвижениях.
и они творят на поле магию, прекрасная кружева атакующих игроков, гениальность полузащиты, надежность защитников и шикарный Доннарумма в воротах.
изменил менталитет, чтоб эта команда дошла до финала ЛЧ.
а ведь еще пару лет назад все выглядело совершенно иначе.
да, в финале ЛЧ мои симпатии за ПСЖ)))
Луис Энрике отличную команду создал.
наладил дисциплину. добился, чтоб клуб подписал Кварацхелия.
игрокам отдана свобода в действиях и передвижениях.
и они творят на поле магию, прекрасная кружева атакующих игроков, гениальность полузащиты, надежность защитников и шикарный Доннарумма в воротах.
изменил менталитет, чтоб эта команда дошла до финала ЛЧ.
а ведь еще пару лет назад все выглядело совершенно иначе.
да, в финале ЛЧ мои симпатии за ПСЖ)))