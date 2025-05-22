Тотти рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Бывший игрок «Ромы» поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Это будет великий финал. Финал Лиги чемпионов — мурашки, волнение и трепет. Сходятся две великие команды, проделавшие невероятный путь, и я рад, что в финале есть итальянская команда. Ничего не имею против Луиса Энрике, но как итальянец я болею за «Интер», так и должно быть.