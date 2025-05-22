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Тотти рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

вчера, 19:46
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер31.05.2025 в 22:00 Не начался

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Это будет великий финал. Финал Лиги чемпионов — мурашки, волнение и трепет. Сходятся две великие команды, проделавшие невероятный путь, и я рад, что в финале есть итальянская команда. Ничего не имею против Луиса Энрике, но как итальянец я болею за «Интер», так и должно быть.

На пути к решающему матчу «Интер» обыграл «Барселону». Финальная встреча между «Интером» и «Пари Сен-Жермен» состоится 31 мая в Мюнхене.

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Все комментарии
nikolah
nikolah ответ fifa77707 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Дай бог дай бог
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:17
Поору за ПСЖ, но победит Интер.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:08
Давно Интер не выигрывал эту позорную чашку
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:31
Интер из последних сил идёт. Может конечно повезти. Но ПСЖ и в чемпионате досрочно решил чемпионство, запас сил имеется...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:26
За хороший футбол поболею. Но выиграет ПСЖ...
fifa77707
fifa77707
вчера в 20:16, ред.
Думаю Интер аккуратно сыграет от обороны и возьмет ушастого , единственное надо постараться закрыть Хвичу , уж очень хорошо он взаимодействует с Дембеле и это самая опасное что может быть для Интера в игре
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:14
за ПСЖ,
Луис Энрике отличную команду создал.
наладил дисциплину. добился, чтоб клуб подписал Кварацхелия.
игрокам отдана свобода в действиях и передвижениях.
и они творят на поле магию, прекрасная кружева атакующих игроков, гениальность полузащиты, надежность защитников и шикарный Доннарумма в воротах.
изменил менталитет, чтоб эта команда дошла до финала ЛЧ.
а ведь еще пару лет назад все выглядело совершенно иначе.
да, в финале ЛЧ мои симпатии за ПСЖ)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:02
Ну не за фермеров же ему болеть)))
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:02
Как будто итальянец, всю свою карьеру отыгравший в Италии, сказал бы что-то другое. Даже если и захотел бы, то не сказал, потому что потом боялся бы на улицу выходить)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:57
При всём уважении но ПСЖ ещё не достиг величия
vsw7vy6x35pr
vsw7vy6x35pr
вчера в 19:56
Будет странно, если он будет болеть за Париж
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