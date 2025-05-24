Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии и Франции в одном сезоне

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вчера, 13:50

Вингер ПСЖ добился уникального достижения — стал чемпионом сразу двух топ-лиг за один сезон.

Грузинский футболист начал сезон в составе «Наполи», который в 38-м туре Серии А обыграл «Кальяри» (2:0) и завоевал титул чемпиона Италии-2025.

Зимой Кварацхелия перешёл в «Пари Сен-Жермен», с которым досрочно выиграл Лигу 1.

Также он сохраняет шанс на требл: впереди у парижан финалы Кубка Франции и Лиги чемпионов.