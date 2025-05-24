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Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии и Франции в одном сезоне

вчера, 13:50
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия добился уникального достижения — стал чемпионом сразу двух топ-лиг за один сезон.

Грузинский футболист начал сезон в составе «Наполи», который в 38-м туре Серии А обыграл «Кальяри» (2:0) и завоевал титул чемпиона Италии-2025.

Зимой Кварацхелия перешёл в «Пари Сен-Жермен», с которым досрочно выиграл Лигу 1.

Также он сохраняет шанс на требл: впереди у парижан финалы Кубка Франции и Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 22:45
А голевые пасы грузина чего не считаешь, с которых между прочим сам Осимен кормился???
А по мне вообще Лоботка шикарный сезон провел без ошибок действуя в центре поля. А у того же нигерийца был спад в концовке.
Чтобы Наполи забивал больше, надо играть в футбол Спалетти, а не Конте.
Действительно разговор бессмысленный, учитывая, что я опираюсь на тактику, исповедуемую разными тренерами, а в ответ если бы да кабы про Осимена.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Ну да 12 голов Хвичи и 26 Осимхена это почти одно и тоже . Не вижу смысла в продолжении диалога . Я вам высказал своё мнение - Осимхен был лучшим в том чемпионском сезоне 22/23 . Да с Виктором забили бы как минимум на десяток бы больше в чемпионате при любом тренере. Я ясно выразил своё мнение ? У вас может быть другое , ваше право . Вы что хотите меня переубедить в обратном ? Не трать время своё и моё.
fifa77707
fifa77707
вчера в 21:23
Кварацхелия конечно выдающийся , системообразующий игрок ,жалко что он уехал с Италии ,как преобразился ПСЖ с его приходом ,конечно стиль ПСЖ Энрике больше подходит Кваре , он один из сильнейших сейчас в Европе ,но буду болеть за Интер в финале , надеюсь аккуратная игра
Интера в защите закроют Хвичу и Дембеле от которых будет главная опасность идти
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 19:34
Ну, конечно. Учитывая прагматичный футбол Конте с минимальными победами.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 19:13
Это ваше мнение , моё другое . Был бы Осимхен в команде , забили бы больше одназначно, не знаю насколько больше , но больше точно.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 19:10
Было дело и гол не плохой , но что маловато для 4 игр для игрока за 80 млн. Да и гол хоть и победный , но победили то 2-0 , я считаю мало для столь раскрученого игрока и если его во столько оценивают.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 19:05
И странный вывод. А 22 рзультативных действия грузина не в счёт, только в Осимене дело?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 19:01
Это никак не связано. Это разный подход к игре Спалетти и Конте.
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 18:59
Я же говорю , в прошлый чемпионский сезон их забивал Осимхен . Нет Осимхена , минус 20 результативность. Что то мне подсказывает это как то взаимосвязано.
Dauletbek
Dauletbek ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 17:55, ред.
Первый и победный гол в ворота Португалии грузин забил, в том матче он хорошо смотрелся. И как не заметили его...
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 16:54
И кстати у кого из крайних наповстатистика лучше, даже с учётом полность сыгранного сезона, а не половины как у грузина???
Ещё могу указать на такую вещь как забитые мячи Наполи, в прошлый чемпионский сезон их было почти на 20 больше.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 16:51
Ничего он не прочухал, как и в случае с Осименом и многими другими. Здсь было именно давление от окружения грузина, что давайте нам больше зарплату.
А крайний нап мало забил важных голов? Мало сделал голевых пасов на того же Осимена???
А Лоботка так вообще чуть ли не в одиночку центр поля держал у Наполи.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:51
Он в таком случае, лично для себя, сохраняет шанс на квадрупл))
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 16:37
Считаю что в том сезоне именно Осимхен внёс больший вклад в чемпионство Наполи , забил много важных голов , которые приносили очки. Я такого мнения , у вас может быть другое , в Италии посчитали иначе, я просто высказал своё мнение. По поводу пика , да он был в конце того чемпионского сезона 85 , сейчас 80 даёт трансфермаркет , согласитесь разница не большая. Жадный , хитрый Де Лаурентис прочухал , что вот больше не дадут( напомню в ПСЖ он перешёл за 70 ) , пошёл на спад и продал даже ниже трансфермаркета , что ему не свойственно . Потому как подозревал что потихоньку будет падать цена с каждым годом . Когда он перешёл у него ещё было 2,5 года контракта впереди. Поэтому не думаю , что это продажа из за его з.п. , она у него мала около 1,5 в год , поэтому он стремился уйти , так как имя у него уже есть а з.п. нормальной нет и он бы ещё 2,5 года получал эти 1,5 млн. А новый контракт уже пассматривался с з.п . 6-8 млн ( в принцыпе он на эти 6 и играет ) , а ПСЖ дал з.п. 16,4 млн. Чувствуете разницу , за 2,5 года заработать по контракту в Наполи около 4 млн и около 40 за 2,5 года в ПСЖ . Как вам разница . Повторю , как раз я думаю он играет на те 6 которые предлагал ему Наполи по новому котракту не более . Какие 16,4 !!!!
Vilar
Vilar
вчера в 15:47
Как-то одолеваю смутные сомнения, из каких он?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 15:05
У кого из крайних напов показатели лучше в Наполи???
Он его не на пике продал. На пике было бы сразу после чемпионского сезона и получил бы больше. Режиссер продал его из-за зарплаты. Не захотел давать такие бабки которые смог предложить тот же Париж.
А почему не Лоботка должен был получить звание лучшего игрока???
Capral
Capral ответ Фиолетово Чёрный (раскрыть)
вчера в 14:55
Грамотно, даже очень.
Сам думал, что-то подобное написать, но вы меня опередили. Отлично изложили!!!
Фиолетово Чёрный
Фиолетово Чёрный
вчера в 14:30, ред.
Ну повезло с чемпионством Наполи , имено Хвиче повезло ( Наполи то заслужил ) , отыграл полсезона со слабыми показателями в 20 матчах 5+3 . Я считаю очень слабо . От самого ценного игрока два года назад до средненького игрока, да и то я считаю Осимхен должен был получать. Игрок однотипный , попривыкли к нему в Италии и не даёт результат Хвича. Де Лаурентис смекнул , что надо продавать на пике , дальше бы скатился в цене. В ПСЖ надо сказать начал не плохо. Посмотрим что дальше будет . Но какого то решающего вклада ни в чемпионство Наполи , ни тем более в чемпионство ПСЖ не внёс . Как мы видим и те и другие стали бы чемпионами. Хочется пожелать удачи выходцу с постсоветского пространства, но по мне так игрок явно переоценённый , не стоит того что написано на трансфермаркете ( 80 млн ) , максимум половину. Хвича докажи обратное , не общекомандными трофеями , а своей игрой и статистикой в ПСЖ , ну и сборной . Я так его на Чемпионате Европе вообще не заметил. Мамардашвили видел , Кварцхелию не видел.
xmcb5xw8auc5
xmcb5xw8auc5
вчера в 13:59
Хвича молодец, оставил свой вклад в оба достижение, на скамейке не отсиживался
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