Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия добился уникального достижения — стал чемпионом сразу двух топ-лиг за один сезон.
Грузинский футболист начал сезон в составе «Наполи», который в 38-м туре Серии А обыграл «Кальяри» (2:0) и завоевал титул чемпиона Италии-2025.
Зимой Кварацхелия перешёл в «Пари Сен-Жермен», с которым досрочно выиграл Лигу 1.
Также он сохраняет шанс на требл: впереди у парижан финалы Кубка Франции и Лиги чемпионов.
Ещё могу указать на такую вещь как забитые мячи Наполи, в прошлый чемпионский сезон их было почти на 20 больше.
Ещё могу указать на такую вещь как забитые мячи Наполи, в прошлый чемпионский сезон их было почти на 20 больше.