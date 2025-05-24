Назван топ-5 лучших тренеров АПЛ в сезоне 2024-25

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот получил звание лучшего тренера сезона в английской Премьер-Лиге по версии Goal.
Нидерландец возглавил команду прошлым летом и с ходу привёл «красных» к досрочной победе в чемпионате — в своём дебютном сезоне в АПЛ.
Топ-5 лучших тренеров чемпионата Англии сезона-2024/2025 по версии Goal:
- Арне Слот («Ливерпуль»);
- Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);
- Эдди Хау («Ньюкасл»);
- Унаи Эмери («Астон Вилла»);
- Томас Франк («Брентфорд»).
Чемпионат не окончен, а места лучших уже поделены.
Слот, оно и так понятно, но нафига остальных куда попало пичкать, я хз.
Да и вообще..., причём тут форесты и каслы? Они в ЕК нифига не играли - сидели на своём острове, да по матчу в неделю катали... Лучшие ( facepalm ).
Чемпионат не окончен, а места лучших уже поделены.
Слот, оно и так понятно, но нафига остальных куда попало пичкать, я хз.
Да и вообще..., причём тут форесты и каслы? Они в ЕК нифига не играли - сидели на своём острове, да по матчу в неделю катали... Лучшие ( facepalm ).