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Назван топ-5 лучших тренеров АПЛ в сезоне 2024-25

вчера, 10:02

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот получил звание лучшего тренера сезона в английской Премьер-Лиге по версии Goal.

Нидерландец возглавил команду прошлым летом и с ходу привёл «красных» к досрочной победе в чемпионате — в своём дебютном сезоне в АПЛ.

Топ-5 лучших тренеров чемпионата Англии сезона-2024/2025 по версии Goal:

  1. Арне Слот («Ливерпуль»);
  2. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);
  3. Эдди Хау («Ньюкасл»);
  4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
  5. Томас Франк («Брентфорд»).
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:09, ред.
Рейтинг ни о чём.
Чемпионат не окончен, а места лучших уже поделены.
Слот, оно и так понятно, но нафига остальных куда попало пичкать, я хз.
Да и вообще..., причём тут форесты и каслы? Они в ЕК нифига не играли - сидели на своём острове, да по матчу в неделю катали... Лучшие ( facepalm ).
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:54
Все заслуженно!
матос
матос
вчера в 10:27
странно что нет тут шарлотана , доминатора и гешпанца пенсов)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:10
Они все заслужили
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:03
Без Марески это не ТОП 5…
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