Назван топ-5 лучших тренеров АПЛ в сезоне 2024-25

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вчера, 10:02

Главный тренер «Ливерпуля» получил звание лучшего тренера сезона в английской Премьер-Лиге по версии Goal.

Нидерландец возглавил команду прошлым летом и с ходу привёл «красных» к досрочной победе в чемпионате — в своём дебютном сезоне в АПЛ .

Топ-5 лучших тренеров чемпионата Англии сезона-2024/2025 по версии Goal: