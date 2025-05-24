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Объявлено имя лучшего игрока сезона в АПЛ

вчера, 13:30

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим игроком сезона в АПЛ. Салах стал лишь пятым футболистом в истории, которому удалось получить эту награду дважды. Ранее данной чести удостаивались Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманья Видич и Кевин Де Брюйне.

Объявлено имя лучшего игрока сезона в АПЛ

Также Салах может стать первым в истории игроком, ставшим лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом и лучшим игроком сезона АПЛ в одной и той же кампании. На счету 32-летнего правого вингера 28 голов и 18 голевых передач.

Ранее Салах был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:39
Да согласен. Тоже не верю, что он получит. Но ждать и надеется он при этом все равно может))
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:37
На счет ЗМ думаю тяжеловато! Рано вылетели из ЛЧ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:32
Ну тут без вариантов....теперь ЗМ ждет товарищ))
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