Объявлено имя лучшего игрока сезона в АПЛ

1748082654

вчера, 13:30

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта стал лучшим игроком сезона в АПЛ . Салах стал лишь пятым футболистом в истории, которому удалось получить эту награду дважды. Ранее данной чести удостаивались Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманья Видич и Кевин Де Брюйне.

Также Салах может стать первым в истории игроком, ставшим лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом и лучшим игроком сезона АПЛ в одной и той же кампании. На счету 32-летнего правого вингера 28 голов и 18 голевых передач.