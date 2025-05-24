Объявлено имя лучшего игрока сезона в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим игроком сезона в АПЛ. Салах стал лишь пятым футболистом в истории, которому удалось получить эту награду дважды. Ранее данной чести удостаивались Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Неманья Видич и Кевин Де Брюйне.
Также Салах может стать первым в истории игроком, ставшим лучшим бомбардиром, лучшим ассистентом и лучшим игроком сезона АПЛ в одной и той же кампании. На счету 32-летнего правого вингера 28 голов и 18 голевых передач.
Ранее Салах был признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов.