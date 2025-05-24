К Венделу проявляют интерес четыре зарубежных клуба

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вчера, 13:44

Председатель правления «Зенита» заявил, что к полузащитнику «сине-бело-голубых» проявляют интерес четыре зарубежных клуба.

Интерес к Венделу очень сильно возрос из разных стран, не буду их называть. Четыре клуба интересуются Венделом. Помимо нашей готовности отправить его в другое место, он должен это предложение принять. Давайте сначала завершим сезон.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 27-летний центральный полузащитник сыграл 27 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о срыве трансфера Вендела в «Ботафого».