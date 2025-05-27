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Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона

вчера, 09:32

Ла Лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера сезона. В него вошли: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Мичел Санчес («Жирона»), Диего Симеоне («Атлетико»), Хосе Бордалас («Хетафе»), Мануэль Пеллегрини («Бетис»), Маноло Гонсалес («Эспаньол»). Стоит отметить, что каждый из кандидатов признавался лучшим тренером месяца.

Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона

Также назван список претендентов на звание игрока сезона в Ла Лиге.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 14:17, ред.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 09:51
    Ну, тут, уверен, без вариантов. Конечно, Флик. Немец смог за один сезон поднять с колен хромающую на обе ноги Барселону, поставить ей атакующий, высоко интенсивный, системный футбол, и заставить всех футболистов дисциплинированно выполнять все свои указания. Что и привело "сине-гранатовых" к желаемому результату и "золотому дублю".

    Можно много говорить, о прямолинейном и авантюрном футболе Флика (Вить, это не в твой адрес)), и он в большей мере таким и является, но в этом сезоне, при этих условиях, этот футбол принёс нужный результат. Принесёт ли такой же результат этот футбол в следующих сезонах, при более сильных соперниках, - вопрос остаётся открытым, и об этом узнаем позже. А мы говорим о сезоне нынешнем, и как говориться - победителей не судят, и счёт на табло.

    В этом сезоне Барселона была лучшей в Ла Лиге, и Ханс-Дитер Флик полностью и справедливо заслужил звания лучшего тренера сезона испанской Примеры.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 09:49
    Здесь без вариантов.
    7e7pb963hj2z
    7e7pb963hj2z
    вчера в 09:39
    Флик хорош но я не очень!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 09:38
    Флик будет лучшим кандидатом на лучшего тренера Ла Лиге!
    Хотя и остальные достойные ребята.
    Гость
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