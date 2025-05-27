Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона

Ла Лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера сезона. В него вошли: Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Мичел Санчес («Жирона»), Диего Симеоне («Атлетико»), Хосе Бордалас («Хетафе»), Мануэль Пеллегрини («Бетис»), Маноло Гонсалес («Эспаньол»). Стоит отметить, что каждый из кандидатов признавался лучшим тренером месяца.
Также назван список претендентов на звание игрока сезона в Ла Лиге.
Можно много говорить, о прямолинейном и авантюрном футболе Флика (Вить, это не в твой адрес)), и он в большей мере таким и является, но в этом сезоне, при этих условиях, этот футбол принёс нужный результат. Принесёт ли такой же результат этот футбол в следующих сезонах, при более сильных соперниках, - вопрос остаётся открытым, и об этом узнаем позже. А мы говорим о сезоне нынешнем, и как говориться - победителей не судят, и счёт на табло.
В этом сезоне Барселона была лучшей в Ла Лиге, и Ханс-Дитер Флик полностью и справедливо заслужил звания лучшего тренера сезона испанской Примеры.
Можно много говорить, о прямолинейном и авантюрном футболе Флика (Вить, это не в твой адрес)), и он в большей мере таким и является, но в этом сезоне, при этих условиях, этот футбол принёс нужный результат. Принесёт ли такой же результат этот футбол в следующих сезонах, при более сильных соперниках, - вопрос остаётся открытым, и об этом узнаем позже. А мы говорим о сезоне нынешнем, и как говориться - победителей не судят, и счёт на табло.
В этом сезоне Барселона была лучшей в Ла Лиге, и Ханс-Дитер Флик полностью и справедливо заслужил звания лучшего тренера сезона испанской Примеры.