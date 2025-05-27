Ла Лига объявила претендентов на звание лучшего тренера сезона

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вчера, 09:32

Ла Лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера сезона. В него вошли: («Барселона»), («Атлетик»), Мичел Санчес («Жирона»), («Атлетико»), («Хетафе»), («Бетис»), («Эспаньол»). Стоит отметить, что каждый из кандидатов признавался лучшим тренером месяца.

Также назван список претендентов на звание игрока сезона в Ла Лиге.