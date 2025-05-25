Галицкий, Мусаев и Краснодарский край празднуют триумф. «Краснодар» – новый чемпион России

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вчера, 13:00

Прекрасная клубная работа.

Галицкий выиграл первый трофей

У создателей молодых футбольных клубов есть уникальная возможность выиграть больше трофеев, чем любой игрок и тренер команды. У предпринимателя из Краснодара не было кубков до вчерашнего вечера. Победа над «Динамо» вписала «Краснодар» в историю российского футбола, а Сперцян передал чемпионский кубок Галицкому. Уроженец поселка в Краснодарском крае построил империю ритейла из нескольких магазинчиков, а на вырученные деньги основал клуб и парк вокруг построенного им стадиона.

«Краснодару», в отличие от «Зенита», не передавали арену за один рубль в аренду на полстолетия, и без Галицкого такого клуба не было бы на карте РПЛ . Теперь в новейшей истории российского футбола семь чемпионов. А если брать победителей за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, то остаются три города. Владикавказ, Казань и Краснодар, больше никого. Понятно, что Галицкий — творец этого грандиозного успеха. Желаем Сергею Николаевичу здоровья, а футбольный кубок у него теперь имеется.

Болельщики задали тон сезону

На пустом стадионе победы «Краснодара» смотрелись бы иначе. Для проверки достаточно включить трансляцию игры саудовского «Аль-Насра». Наверное, шейхи потратили за пару лет на свое детище больше денег, чем «Краснодар» за всю историю. Но команда Роналду играет на пустой домашней арене, что убивает настрой знаменитостей. Антураж важен в футболе, и одна из больших побед «Краснодара» – создание фанатской базы с нуля. В начале пути болельщики «Кубани» не любили клуб Галицкого, было сопротивление.

Сейчас появились местные фанаты «горожан». И это самые воспитанные «быки» в стране. С фанатами «Краснодара» не бывало скандалов и заметных проблем, это чисто футбольная публика без налета устаревшей культуры хулиганов. Нигде фанаты не могут гарантировать клубу чемпионство, но когда команда без титулов взбирается на гору, крайне важно почувствовать, что их победы нужны людям. «Краснодар» ощутил поддержку фанатов, как «Лестер» в АПЛ в чемпионском сезоне опытного тренера Раньери.

Мусаев получил бесценный опыт

Иногда плохие тренеры выигрывают титулы, но это не случай Мусаева. Речь о растущем специалисте, который проанализировал ошибки молодости и не повторил их, сохраняя хладнокровие. Когда Слуцкий выиграл первый чемпионский титул с «армейцами», один из братьев Березуцких крикнул ему, что Леонид Викторович может посылать всех по известному маршруту, ведь стал первым в РПЛ . Неправильная установка. Хотя Слуцкий никого особо не посылал, его карьера докатилась до Китая, а не развивается в Англии.

Тренеру Мусаеву всего 41 год, невероятно молодой наставник. Олег Мурадович не должен посылать всех, лучше изучить опыт серийных победителей. «Краснодар» перестроился и может побеждать дальше. Мусаев получил необходимый опыт поражений в прошлом, а теперь собрал впечатляющую серию из 11 побед подряд, которая стала фундаментом для чемпионства. У Мусаева за сезон РПЛ лишь три откровенно плохих поединка и ещё парочка средних ничьих. Тренер и его штаб одержали 20 побед в лиге.

Игроки сохранили концентрацию

Не будем перехваливать всех футболистов «Краснодара», ведь они не всегда показывали максимум. Взять хотя бы всех фланговых футболистов обороны и атаки, которые не всегда работали на предельных оборотах. Никто не требовал от уругвайцев на флангах играть как Дани Алвес и Марсело в лучшие годы, но латерали «Краснодара» понимают, что персонально их сезон мог сложиться удачнее. Плеймейкер Сперцян помогал форварду Кордобе, а вот вингеры могли сыграть результативнее.

Однако важно, что собралась органичная команда. «Краснодар» впечатлил частыми победами, ведь успехи случились вопреки потерям важных футболистов. Голкипер Сафонов вчера завоевал Кубок Франции, сыграв в воротах ПСЖ . Защитник Алонсо играет за «Атлетико Минейро», левый латераль Рамирес отправился к венгерской жене в Будапешт, а Кастаньо, на которого рассчитывали, не закрепился в основе, уступив хавбеку Ленини, одному из героев сезона. Агкацев, Сперцян, Кордоба и Коста тоже впечатлили.

Кубок выиграли воспитанники клуба

Галицкий вкладывает в развитие местных ребятишек, что дало определенные плоды. Не все будущие герои «Краснодара» и футболисты нынешней основы – уроженцы одного региона, даже если прошли академию клуба, но этого никто не требует. Достаточно, чтобы чтили исконно футбольную традицию вкладывать ресурсы и силы в ребят, которые подавали на клубном стадионе мячи игрокам основы. В чемпионском стартовом составе «Краснодара» сразу три футболиста из академии – Сперцян, Черников и Агкацев.

Важнейшим событием стал переход Агкацева на уровень игрока основы. Спокойный вратарь помог «Краснодару» в сложный момент. Капитан Сперцян после травмы заиграл даже легче и результативнее, чем до нее. У Эдуарда 11 голов и 6 ассистов. Хавбеку Черникову было сложнее всего, поскольку в опорной зоне заиграл Ленини. Александру пришлось подстраиваться, чтобы сохранить игровую практику и статус важного футболиста для Мусаева. В итоге вся тройка справилась, а их успех вдохновит звезд будущего.

Триумф «Краснодара» украсил сезон

Были другие эмоциональные и добрые варианты развязки сезона в РПЛ , но успех второй команды прошлого чемпионата является самым шикарным сюжетом. Мусаев не выиграл Суперкубок, не вышел в Суперфинал Кубка страны. Нет кадровых ресурсов для хет-трика. Краснодар не город, куда стекаются все деньги. Зато богатый на красоты край с колоритом и историей получил футбольный праздник. Ценность события ещё предстоит осмыслить, а пока коллектив и фанаты переживают чистейший прилив радости.