Газзаев — о чемпионстве «Краснодара»: «Они очень долго к этому шли»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев порадовался успеху «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. Команда впервые в истории стала чемпионом страны.
«Краснодар» давно шёл к этому чемпионству — начиная со строительства стадиона и детской академии, в которых была выстроена хорошая футбольная инфраструктура. Вчера мы увидели завершение этого процесса. Хочется поздравить президента, главного тренера, игроков, болельщиков. Я прекрасно понимаю и знаю, насколько сложно и трудно пройти такую длинную дистанцию турнирной борьбы и ещё сложнее удержать это чемпионство.
«Краснодар» занял первое место в чемпионате России, набрав 67 очков и опередив «Зенит».
Так что в этом сезоне все заслуженно.
Так что в этом сезоне все заслуженно.
Но как говорил Великий В.И.Ленин:" Учиться, учиться, и еще раз учиться"!!!!!!!
Но как говорил Великий В.И.Ленин:" Учиться, учиться, и еще раз учиться"!!!!!!!