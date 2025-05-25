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Газзаев — о чемпионстве «Краснодара»: «Они очень долго к этому шли»

вчера, 12:14

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев порадовался успеху «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. Команда впервые в истории стала чемпионом страны.

«Краснодар» давно шёл к этому чемпионству — начиная со строительства стадиона и детской академии, в которых была выстроена хорошая футбольная инфраструктура. Вчера мы увидели завершение этого процесса. Хочется поздравить президента, главного тренера, игроков, болельщиков. Я прекрасно понимаю и знаю, насколько сложно и трудно пройти такую длинную дистанцию турнирной борьбы и ещё сложнее удержать это чемпионство.

«Краснодар» занял первое место в чемпионате России, набрав 67 очков и опередив «Зенит».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 21:59
И я так считаю. Чтобы команда была российской, в ней должно быть большинство наших , а не госарбайтеров, т.е. не менее 6 человек. Значит лимит должен быть не более 5 легионеров в заявке и всё. Я за это выступаю уже лет 15. Но легионеры, точнее их трансферы это хорошие откаты для чиновников. Поэтому, сам понимаешь...
isamsn
isamsn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:26
В этом то и дело 3 в поле и 1 в воротах. А хотелось бы не менее 6 своих на поле. И так чтобы во всех командах. Но это возможно наверно когда лимит ограничат. Хотелось бы свой чемпионат смотреть, а не конкурс легионеров.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 16:57
У Краснодара своих 4 воспитанника постоянно играют. Акгацев. Черников, Сперцян и Кривцов. У Зенита один Мостовой.У Спартака 0. У ЦСКА 4-5 постоянно. Краснодар среди лучших. Локо не беру, они середняки
isamsn
isamsn
вчера в 15:45
Конечно хорошо что у нас в стране новый чемпион. Один только момент смущает. Где воспитанники академии. За 18 лет их должно уже быть больше, чем пальцев на одной руке. 3 игрока в поле из 10 это маловато для команды претендующей на лидерство. Завтра лемит станет 50/50 и что тогда )))
r9nvq33snj5r
r9nvq33snj5r
вчера в 13:53
Согласен полностью! Хорошо что дожали!!!
viv
viv
вчера в 13:50
Краснодар и в прошлом сезоне уже мог стать чемпионом.
Так что в этом сезоне все заслуженно.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:36, ред.
Да не так уж и долго, учитывая, что клуб основан в 2008 году. Грамотное управление и последовательное развитие стали закономерным итогом этого заслуженного успеха.
Capral
Capral
вчера в 12:39, ред.
Мусаев- молодец, не подвёл меня. Я верил в него, он всегда мне нравился, но академических знаний ему не хватает. Он больше работает над комбинационным футболом, но надо бы еще и стратегию изучить, без неё, чемпионство сложно будет подтверждать, школа нужна всегда... Но так или иначе, он доказал, что находится на правильном пути. Умеет подбирать кадры, умеет ставить симпатичный футбол и добился столь желаемого результата. Красавец!!!!!!!
Но как говорил Великий В.И.Ленин:" Учиться, учиться, и еще раз учиться"!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:25
Упорство и труд всё перетрут. Рад за Краснодар...
Гость
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