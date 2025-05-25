Газзаев — о чемпионстве «Краснодара»: «Они очень долго к этому шли»

Бывший главный тренер ЦСКА порадовался успеху «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге. Команда впервые в истории стала чемпионом страны.

«Краснодар» давно шёл к этому чемпионству — начиная со строительства стадиона и детской академии, в которых была выстроена хорошая футбольная инфраструктура. Вчера мы увидели завершение этого процесса. Хочется поздравить президента, главного тренера, игроков, болельщиков. Я прекрасно понимаю и знаю, насколько сложно и трудно пройти такую длинную дистанцию турнирной борьбы и ещё сложнее удержать это чемпионство.