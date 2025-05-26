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«Зенит» отказывается меняться после неудачного сезона. Рискуют начать серию без чемпионств

вчера, 13:50
Игроки «Зенита»

Семака больше не боятся конкуренты.

В футболе общий переходной период

Командные победы Аргентины с Испанией на крупных турнирах для сборных намекнули умным клубным тренерам на положение дел в большой игре. Выходы «Интера» в финалы Лиги чемпионов – ещё один намек, насколько важна тренерская смекалка и работа директоров. Уход легенд и появление новых звёзд тоже меняют расклад. Шесть клубов АПЛ попали в Лигу чемпионов следующего сезона, и ни у одного не было игры на идеальных для них оборотах.

В РПЛ чемпионом впервые с 2009 года стала команда не из Москвы или Санкт-Петербурга. «Краснодару» будет сложно удержаться на вершине, ведь для этого надо выделить Мусаеву огромные деньги на усиление состава. Но показательным остается факт, что «Зенит» в юбилейном году остался без побед в РПЛ и Кубке страны. В переходном периоде лихорадит именно «вечных» чемпионов. И пусть не смущает успех ПСЖ, осенью французы тоже пережили кризис.

В Париже думали об увольнении Энрике. Но тренер клуба и менеджер Луиш Кампуш загодя убрали Неймара, Месси и Мбаппе, перестроили полузащиту, добавили нападающих и экспериментировали, чтобы ПСЖ не повторил проколы «Реала», «Баварии» и «Манчестер Сити». Команда Сафонова быстрее пережила кризис. «Барселона» тоже справилась, но не вышла в финал Лиги чемпионов. «Зениту» такая высота не светит, они даже в финал Кубка России не вышли.

Теперь в Санкт-Петербурге заявили, что председатель правления клуба Медведе останется, как и Семак. Не будут вспоминать о Митрофанове, который работал в клубе раньше. По-прежнему нет разговора о приглашении профессионального спортивного директора. У «Зенита» есть удачные трансферы, вроде Гонду, но нет системности. Когда после серии голов Кассьерры входишь новый сезон, покупая у «Спартака» Соболева, а у «Локомотива» Глушенкова, то жди беды на поле.

Все эти футболисты могут забить в РПЛ много, а Максим умеет раздавать голевые передачи. Но нельзя в тарелку с вкусным супом бросить кусок пиццы и мороженое, заявив о гениальности такого кулинарного салата. Переходной период требует от богатых клубов гибкости и квалификации менеджеров. Семак максимально бледный специалист, когда говорим о рекрутинге игроков и психологической работе с проблемными талантами, но именно он останется тренером.

Руководители клуба учитывают чемпионский опыт Семака, а также закрытый рынок – многие перспективные тренеры вежливо откажут «Зениту». Вот только Сергей Богданович назвал прошедший сезон хорошим. Честно выступил только колумбийский хавбек Вильмар Барриос, который не нашел ни одного позитивного момента. Опорник немного сгустил краски и забыл о победе над «Краснодаром» в Суперкубке, но его ответ ближе к полезному признанию ошибок.

Расходы не всегда гарантируют трофеи

Фаворит намного сильнее «Краснодара», если сравнивать финансовые возможности. Клуб из Санкт-Петербурга тратит по 17 миллиардов рублей за сезон, а выручка «Краснодара» около 4.5 миллиардов, причем там часто личные деньги Галицкого и его компаний. Правила запрещают резко увеличить расходы в три раза до уровня «Зенита» и отбить вложения премиальными в РПЛ и Кубке страны. «Краснодар» в три раза беднее, чем «Зенит», что не помешало им опередить фаворита.

Семак в следующем сезоне снова планирует выехать на голом классе и усилиях легионеров. С российскими футболистами тренер по-прежнему не научился работать. Голкипер Латышонок, вингер Мостовой и второй форвард Глушенков в новом сезоне могут выдать классные отрезки, но это развитие без участия тренера. Системности нет, даже если Семак летом настроит Соболева на серию голов. Колумбиец Кассьерры год назад тоже радовал, но затем Матео жестко скатился и разочаровал.

В Санкт-Петербурге предпочитает не замечать, что стареют ключевые футболисты Сантос и Барриос. И что Вендел не хочет играть за Семака, как не хотел Клаудиньо. Вингера Мантуана после сезона справа в обороне могут забрать в другой клуб, хотя в «Зените» умеют сорвать переговоры о продаже футболиста. Впрочем, в этом случае Семак вряд ли будет настаивать на классических методах, поскольку Мантуану всю зиму искали замену. Нужно менять методики, а меняют лишь футболистов.

Нет сомнений, что «Зенит» может остаться проблемной командой, наступить на все известные им грабли, получить по голове по собственной вине, проиграть «Акрону» и «Крыльям Советов» в следующем сезоне, но стать чемпионом через год. Семак может поссориться с Мостовым по второму кругу и усадить Барриоса на скамейку в пользу новичка, а везение его не оставит. «Зенит» ведь сильнее всех, как был самым мощным «Ювентус» в Серии А. Но вспомните судьбу туринского гранда.

Решения босса Аньелли, который не сумел учесть новые обстоятельства, убили команду чемпионов. «Ювентус» пять лет не был первым в Серии А. У «Зенита» после первого чемпионства в 2007 году самая длительная серия без титула составляла три сезона. Северянам не раз напоминали, что в футболе деньги важнейший, но не единственный фактор. «Спартак» это показал, ведь после крупных ставок Станковича чемпионский кубок в Краснодаре, хотя местный клуб не потратил больше всех.

Также полезно вспомнить финал ЦСКА и «Ростова» в Кубке страны. Две команды без денег и трансферов добились успеха, поскольку правильно работали весной их тренеры и лидеры. А безусловно сильный «Зенит» собирается упрямо делать вид, что ничего не изменилось и всё у них хорошо? Полезнее обратить внимание, что молодые российские футболисты больше не мечтают играть за «Зенит». Выгоднее бегать за «Локомотив» и «Краснодар» с мечтами о трансфере в топ-5.

И очевидно, что у «Спартака» и «Динамо» достаточно денег, чтобы правильно точечно усилить состав. Для «Зенита» плохо, что все московские клубы недоработали, как и сами петербуржцы. Это значит, что скрытый потенциал есть не только у команды с Гонду, Педро и Глушенковым. Достаточно ударного отрезка от опасных в атаке клубов из Москвы, чтобы «Зенит» получил ещё больше конкурентов, которые его не боятся. «Краснодар» доказал, что Семака точно можно опередить.

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Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:28
Вроде бы всё правильно, всё логично, всё по уму, но... все эти умные мысли автора могут в один прекрасный момент вылететь в трубу, а "Зенит" снова вернётся на своё законное первое место. Хоть убейте, но я не вижу, за счёт чего может усилиться игра московских клубов - "вечных" претендентов на золото, а кроме них никто больше конкуренции чемпиону и "Зениту" составить не в силах из-за относительно скудного финансирования, которое не позволяет купить действительно сильных ребят. Все мои выкладки - эфемерны и могут в следующем сезоне сойти на "нет".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Zorghe (раскрыть)
вчера в 17:25
Все очень просто. Краснодар не может тратить больше, чем получает от Галицкого. Иначе говоря Быки тратят 4, 5 млрд, а Зенит 17. Что непонятного.? Зенит как государственный клуб тратить столько сколько хочет. Бюджет спишет. У Газпрома убытки рекордные в 24 г. в том числе и за счет Зенита. Не случайно Газпром начал продавать непрофильные активы. Базы отдыха, отели, самолеты. Скоро так дело дойдет и до главного непрофильного актива Газпрома - фк Зенит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:18
lotsman
Это не бухгалтерский подсчет, или отчет. Это констатация факта. Что Краснодар имея бюджет в 3 раза меньше Зенита выиграл ЧР. А ЦСКА вообще нищий клуб на фоне Газпром-Зенита вышиб его из кубка. А ведь звоночек то еще в прошлом году прозвучал. Еле,, еле вполз Зенит на ЧР. И какой выход Газпром нашел. Ввалил снова кучу денег на трансферы, поскольку других путей усиления игры ни Семак, ни тем более Медведев не знают. Придумать новую схему, сменить амплуа некоторых и т.д. - это удел умных тренеров и менеджеров, которых в Зените нет и Газпром не считает нужным иметь из-за неограниченного финансирования. Этих очевидных проблем не видят в основном восторженные юные и не очень почитатели и поклонники Зенита. Но людей, разбирающихся в футболе и знающих проблемы нашей страны, все это разочаровывает.
112910415
112910415
вчера в 17:16
Так держать!
Zorghe
Zorghe
вчера в 15:48
Обалденная аналитика финансов. Зенит тратит 17, а выручка Краснодара 4,5. Шикарно сравнивать абсолютно противоположные показатели. Автор аналитика это не Ваше.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:49, ред.
Серия без чемпионств это вообще то стихия Зенита и порядок вещей, что значит неудачный сезон? Для Зенита всё что выше 5го места - удача редкостная. Пусть речи и фантазии Боярского никого не вводят в заблуждение. Повезло ЖКТ старого что не пришлось шляпу есть
viv
viv
вчера в 14:39
Краснодар прервал гегемонию СБГ.
Придется Миллеру опять закупаться в Бразилии.
Луисы, Барриосы, Венделы и ТД. сбитые лётчики))
lotsman
lotsman
вчера в 14:28
Бухгалтерский подсчёт автора. Причём автор почему то хорошо знает что планирует Зенит в целом и Семак в частности.))
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