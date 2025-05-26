«Краснодар» ошарашил «Зенит», а Батраков обхитрил защитников. Положительные итоги сезона 2024/25

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вчера, 09:02

В РПЛ новый чемпион по футболу.

Команда сезона. «Краснодар»

В следующем сезоне «горожан» будут именовать чемпионами, а победа останется с ними навсегда. На карте триумфаторов РПЛ новый город. «Алания», «Спартак», ЦСКА , «Локомотив», «Зенит» и «Рубин» принимают в компанию «быков». Владелец клуба Сергей Галицкий заслужил кубок многолетней работой, «Краснодар» завоевал чемпионство после 20 побед за сезон. Хотя уступали «Зениту» и «Спартаку», и также обыгрывали этих соперников. По командной работе к «горожанам» мало вопросов, они были собой и при этом доросли до титула.

Лучшие игроки. Агкацев, Кордоба, Сперцян

Нечестно выделять одного человека, похвалить можно несколько футболистов из состава чемпионов. Не забываем о классных матчах Батракова, Барко и Роши, но после исторического успеха «Краснодара» хочется выделить тройку из основы Мусаева. Голкипер Агкацев отправился с чемпионским кубком в постель – оммаж на действия Месси, хавбек Сперцян справился с последствиями травмы и помогал в решающий момент, а Кордоба забил немало важных мячей, в том числе победный гол «Зениту» на 88-й минуте поединка лидеров.

Главный юниор. Алексей Батраков

Не было футболиста моложе 21 года, который сыграл бы круче плеймейкера «Локомотива». У Алексея 13 мячей и 7 ассистов в РПЛ . В его возрасте сложно набрать 20 пунктов по системе «гол плюс пас» в таком непростом дивизионе. Батраков стал открытием сезона, не потерял форму после зимнего перерыва. «Локомотив» не всегда отвечал стандартам игры Алексея, особенно подводила защита. Но лично Батраков сделал всё, чтобы запомниться скаутам больших клубов. Осталось подтвердить стабильность в следующем сезоне.

Сильнейший тренер. Мурад Мусаев

Отмечаем Марко Николича за работу весной, ЦСКА преобразился и сильно провел вторую часть чемпионата. Вот только «Краснодар» сумел догнать «армейцев» по весенним очкам. У них по 28 пунктов в решающих 12 турах. А по сумме баллов Мусаев заметно выше. Мурад Олегович оставил за спиной Семака, что в РПЛ сделать сложно. После возвращения тренера в «Зенит» никто не смог его опередить до наставника «Краснодара». На первое место метили Станкович и Личка, но их московские команды уступили «горожанам».

Голкипер сезона. Станислав Агкацев

Здесь простой выбор, ведь Агкацев классно заменил Сафонова в основе «Краснодара». Команда Станислава пропустила всего 23 мяча, а голкипер при этом страховал оборону. Вратарь не мог стать лучшим в лиге по количеству сейвов за игру, ведь представляет одного из фаворитов РПЛ . Зато по проценту отраженных ударов понятно, почему Агкацев побеждает в этой номинации. Взял почти 77 % выстрелов, второй результат лиги после Латышонка из «Зенита». Девяносто пять сейвов воспитанника «Краснодара» – часть победной истории.

Главный защитник. Виллиан Роша

Весной был прекрасен, и это плохая новость для ЦСКА и Николича. Вряд ли Роша после такого отрезка останется. Защитник набрал такую форму, что можно помечтать о переезде в топ-5, даже сыграть в еврокубках. У Виллиана случались вспышки ярости, как обычно, но весной собрался. ЦСКА перешел на схему с двумя центральными защитниками и пропустил всего семь мячей в 12 поединках нового года в РПЛ . «Армейцы» в финале Кубка страны, но Роша также помогал избегать неприятностей в чемпионате.

Новичок сезона. Эсекьель Барко

Будь «Спартак» более стабильным, Барко мог стать лучшим игроком сезона. В итоге у него были не самый яркие матчи, когда напарники, вроде Маркиньоса, выступали круче, чем левый центральный хавбек «Спартака». Но если суммировать работу новичка Барко, то опережает по сумме действий – 12 голов и 7 ассистов, других заметных новичков сезона. У «Зенита» есть Энрике и Гонду, но оба пока уступают новому лидеру «Спартака». Персонально Барко был хорош, а подвела лишь нестабильность «Спартака».

Ветеран года. Артём Дзюба

У Дзюбы свои задачи: спорит с любителями статистики о количестве ассистов у Лоськова и других легенд РПЛ . Лучший снайпер в истории чемпионата Дзюба забил 9 мячей и сделал 5 ассистов. Его «Акрон» неважно сыграл весной, ведь быстро поняли, что вылет команде не угрожает. Зато Артём был на своей волне. Вернулся в сборную, чтобы оторваться по голам от Кержакова, а по сумме голевых действий в РПЛ опередил Лоськова. В 36 лет Дзюба побеждал на втором этаже и работал хитрее молодежи. Должен остаться в РПЛ ещё на год.

Бойцы. «Динамо» Махачкала

Хвалим «Акрон», однако с их составом можно было задержаться в середине таблицы. Закономерный результат для команды, которая может позволить контракты Дзюбы, Васютина и младшего Бакаева. А вот команда «Динамо» из Махачкалы приятно удивила. У тренера Биджиева хорошо играл защитник, который подрабатывал на мебельной фабрике, Пальцева даже в сборную вызывали. В Махачкале вернулся с голами Агаларов и помогали атаке легионеры. Завершили сезон скверно, зато спаслись от вылета и переходных матчей.

Главный плеймейкер. Бителло

По среднему количеству моментов, созданных за полный матч, Бителло на уверенном первом месте, опережает Батракова из «Локомотива». Молодой плеймейкер «Динамо» хотел уйти зимой, но его испугали жалобами в ФИФА . Бразилец вернулся и показал, что его трансфер был правильной ставкой Бувача. В обороне директор не выбирает игроков так удачно, ведь «Динамо» не сумело выиграть чемпионство. Зато Бителло порадовал, у него 11 ассистов в 26 матчах. Такого футболиста стоит отправить в топ-5, а не обратно в Бразилию.

Снайпер года. Манфред Угальде