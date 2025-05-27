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Рауль покидает «Реал»

вчера, 13:30

Рауль Гонсалес покидает пост главного тренера «Кастильи» (резервной команды «Реала»).

ФК «Реал Мадрид» сообщает, что Рауль проинформировал клуб о своём решении завершить работу в качестве тренера нашей молодёжной команды.

Мадридский «Реал» гордится тем, что одна из величайших легенд нашей истории и мирового футбола была тренером и наставником нашей молодёжной команды.

Рауль также является образцовым представителем всех ценностей ФК «Реал Мадрид». Ценности, которые он передал и как тренер: в сезоне 2018-2019 он тренировал команды «Кадете Б» и «Хувениль Б». С тех пор и по сей день он является тренером «Кастильи». Кроме того, в августе 2020 года он тренировал команду «Хувениль А», с которой выиграл Молодёжную лигу.

Рауль всегда будет в сердцах всех мадридистов, а «Реал Мадрид» всегда будет его домом.

«Реал Мадрид» желает Раулю и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни.

Ранее сообщалось, что три клуба хотят пригласить Рауля.

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Все комментарии
gvg2p9d49cy5
gvg2p9d49cy5
вчера в 15:16
Первый конфликт при Хаби Алонсо! Не ценят своих легенд!
zv6hbdaw7u54
zv6hbdaw7u54
вчера в 14:31
надо пробовать себя в другом месте
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:49
Обиделся.
drug01
drug01
вчера в 13:44
Он много сделал полезного для Реала!
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