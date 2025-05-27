Рауль покидает «Реал»

покидает пост главного тренера «Кастильи» (резервной команды «Реала»).

ФК «Реал Мадрид» сообщает, что Рауль проинформировал клуб о своём решении завершить работу в качестве тренера нашей молодёжной команды.

Мадридский «Реал» гордится тем, что одна из величайших легенд нашей истории и мирового футбола была тренером и наставником нашей молодёжной команды.

Рауль также является образцовым представителем всех ценностей ФК «Реал Мадрид». Ценности, которые он передал и как тренер: в сезоне 2018-2019 он тренировал команды «Кадете Б» и «Хувениль Б». С тех пор и по сей день он является тренером «Кастильи». Кроме того, в августе 2020 года он тренировал команду «Хувениль А», с которой выиграл Молодёжную лигу.

Рауль всегда будет в сердцах всех мадридистов, а «Реал Мадрид» всегда будет его домом.

«Реал Мадрид» желает Раулю и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни.