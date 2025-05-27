Леау близок к уходу из «Милана» этим летом

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вчера, 14:17

Нападающий «Милана» может сменить клуб этим летом.

25-летний португальский вингер привлёк внимание английских клубов «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также мюнхенской «Баварии». Все эти команды настроены серьёзно в отношении перехода Леау.