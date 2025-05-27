Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может сменить клуб этим летом.
25-летний португальский вингер привлёк внимание английских клубов «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также мюнхенской «Баварии». Все эти команды настроены серьёзно в отношении перехода Леау.
Аморим кажется, собирает португальский шлак в команду.
то Леау, то Семеду, кого еще?
из Милана хорош только один футболист.
Тиджани Рейндерс. и после ухода Де Брюйне сам Гвардиола определил хавбека россонери как трансферный приоритет МанСити.
Аморим кажется, собирает португальский шлак в команду.
то Леау, то Семеду, кого еще?
из Милана хорош только один футболист.
Тиджани Рейндерс. и после ухода Де Брюйне сам Гвардиола определил хавбека россонери как трансферный приоритет МанСити.