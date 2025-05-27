Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

Леау близок к уходу из «Милана» этим летом

вчера, 14:17

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может сменить клуб этим летом.

25-летний португальский вингер привлёк внимание английских клубов «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также мюнхенской «Баварии». Все эти команды настроены серьёзно в отношении перехода Леау.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Сити» включился в борьбу за подписание Райана Шерки
Вчера, 14:13
Слухи«Ювентус» связался с «Реалом» относительно перехода Эндрика
Вчера, 13:50
Слухи«Бавария» хочет подписать нападающего «Ливерпуля»
Вчера, 13:21
Слухи«Челси» подпишет нападающего «Страсбура»
Вчера, 12:35
В ближайшие 48 часов Де Брюйне подпишет контракт со своим новым клубом
Вчера, 12:15
Слухи«Реал» хочет активировать опцию выкупа Нико Паса у «Комо»
Вчера, 11:56
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:36
только не в МЮ.
Аморим кажется, собирает португальский шлак в команду.
то Леау, то Семеду, кого еще?
из Милана хорош только один футболист.
Тиджани Рейндерс. и после ухода Де Брюйне сам Гвардиола определил хавбека россонери как трансферный приоритет МанСити.
Alex0444
Alex0444
вчера в 16:30
Слава Богу, давно пора пора его сбагрить.
mrqdxap79q47
mrqdxap79q47
вчера в 15:39
Леау конечно талантливый,но какой то не стабильный
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 