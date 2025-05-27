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«Ювентус» связался с «Реалом» относительно перехода Эндрика

вчера, 13:50

«Ювентус» хочет подписать нападающего «Реала» Эндрика.

Туринский клуб уже несколько раз связывался со «сливочными» относительно перехода бразильца.

Пока неизвестно, хочет ли «Ювентус» арендовать или оформить трансфер форварда.

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Ювентус  Реал  Эндрик
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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:31
Ювентус и вся Италия теперь база Реала для оттачивания талантов ))
началось см Альваро Мораты, провел пару сезонов в Турине.
или Браим Диас, раскрывшийся во время аренды в Милане.
недавно Нико Пас сделал хороший рост в Комо.
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