«Ювентус» связался с «Реалом» относительно перехода Эндрика

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вчера, 13:50

«Ювентус» хочет подписать нападающего «Реала» .

Туринский клуб уже несколько раз связывался со «сливочными» относительно перехода бразильца.

Пока неизвестно, хочет ли «Ювентус» арендовать или оформить трансфер форварда.