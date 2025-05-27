«Ювентус» связался с «Реалом» относительно перехода Эндрика

«Ювентус» хочет подписать нападающего «Реала» Эндрика.
Туринский клуб уже несколько раз связывался со «сливочными» относительно перехода бразильца.
Пока неизвестно, хочет ли «Ювентус» арендовать или оформить трансфер форварда.
«Ювентус» хочет подписать нападающего «Реала» Эндрика.
Туринский клуб уже несколько раз связывался со «сливочными» относительно перехода бразильца.
Пока неизвестно, хочет ли «Ювентус» арендовать или оформить трансфер форварда.
началось см Альваро Мораты, провел пару сезонов в Турине.
или Браим Диас, раскрывшийся во время аренды в Милане.
недавно Нико Пас сделал хороший рост в Комо.
началось см Альваро Мораты, провел пару сезонов в Турине.
или Браим Диас, раскрывшийся во время аренды в Милане.
недавно Нико Пас сделал хороший рост в Комо.