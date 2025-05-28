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«Реал» перехватит Субименди у «Арсенала»

сегодня, 00:11

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди может оказаться в мадридском «Реале».

По данным источника, новый главный тренер мадридцев Хаби Алонсо ищет варианты усиления состава после ухода Луки Модрича. Одним из вариантов может стать 26-летний полузащитник «Сосьедада». Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» уже достиг договорённости с футболистом, но всё ещё может измениться.

В прошедшем сезоне Мартин провёл 48 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:42, ред.
Странно, что не Райса из Арсенала))) или в Мадриде рис больше не кушают?
Гость
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