«Реал» перехватит Субименди у «Арсенала»

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сегодня, 00:11

Полузащитник «Реала Сосьедад» может оказаться в мадридском «Реале».

По данным источника, новый главный тренер мадридцев ищет варианты усиления состава после ухода . Одним из вариантов может стать 26-летний полузащитник «Сосьедада». Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» уже достиг договорённости с футболистом, но всё ещё может измениться.

В прошедшем сезоне Мартин провёл 48 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.