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Луис Энрике переходит из «Марселя» в «Интер»

вчера, 14:10

«Интер» и «Марсель» достигли устной договорённости о переходе полузащитника Луиса Энрике. Сегодня президенты двух клубов согласовали сделку о трансфере бразильца за 25 миллионов евро. На данный момент обсуждаются условия оплаты. Ожидается, что Луис Энрике подпишет с «Интером» пятилетний контракт и уже сможет сыграть на Клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне на счету 23-летнего правого атакующего полузащитника 33 матча в Лиге 1 (7 голов и 8 ассистов) и 2 игры в Кубке Франции (2 гола и 2 ассиста). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» может покинуть главный тренер Симоне Индзаги.

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nikolah
nikolah
вчера в 14:11
На КЧМ поглядим что за игрок
Гость
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