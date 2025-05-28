«Ливерпуль» нацелился на лучшего бомбардира «Айнтрахта»

«Ливерпуль» намерен подписать нападающего «Айнтрахта» и молодёжной сборной Франции Уго Экитике. Переговоры уже состоялись. Главный конкурент «Ливерпуля» в борьбе за игрока — «Челси».
Официальных предложений по Экитике пока не поступало. «Айнтрахт» требует за француза камерунского происхождения 100 миллионов евро.
Напомним, Экитике перешёл в немецкий клуб из ПСЖ в феврале 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Экитике в 55 миллионов евро.