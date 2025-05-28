«Ливерпуль» нацелился на лучшего бомбардира «Айнтрахта»

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вчера, 11:33

«Ливерпуль» намерен подписать нападающего «Айнтрахта» и молодёжной сборной Франции . Переговоры уже состоялись. Главный конкурент «Ливерпуля» в борьбе за игрока — «Челси».

Официальных предложений по Экитике пока не поступало. «Айнтрахт» требует за француза камерунского происхождения 100 миллионов евро.