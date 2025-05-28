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«Ливерпуль» нацелился на лучшего бомбардира «Айнтрахта»

вчера, 11:33

«Ливерпуль» намерен подписать нападающего «Айнтрахта» и молодёжной сборной Франции Уго Экитике. Переговоры уже состоялись. Главный конкурент «Ливерпуля» в борьбе за игрока — «Челси».

Официальных предложений по Экитике пока не поступало. «Айнтрахт» требует за француза камерунского происхождения 100 миллионов евро.

Напомним, Экитике перешёл в немецкий клуб из ПСЖ в феврале 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Экитике в 55 миллионов евро.

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27 мая
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:49
Ого, это сильный ход!!! Слот прям всерьез делает уклон в атаку! Вирца подписывает, Фримпонг тоже хоть и защитник, но атаку поддерживает будь здоров! Сейчас вот Уго подписать хотят, который провел отличный сезон в Айнтрахте. Вот только как игровое время дельти будет на всю группу атаки??? Или помимо Дарвина еще кто-то покинет Ливерпуль??? Неужели Диас и Гакпо не устраивают Слота?
j3b942yzztmw
j3b942yzztmw
вчера в 12:21
Дешево его не отдадут. Придется переплачивать.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 11:48
Ули, деньги куры не клюют!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:44
после покупки Фримпонга, Вирца и Керкеза, трансферный баланс клуба станет примерно минус 200 млн фунтов. как удивительно для ФСГ ))
но дальнейшие покупки могут быть только после больших продаж на 100-150 млн.
пока продаж нет. возможно, уйдут Дарвин, Келлехер, Эллиотт и Цимикас.
п.с.
форварды Айнтрахта после ухода все провалились, это очень настораживает.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:34
Не хило так ливер усиливается)
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