За Осипенко заплатят 1,5 млн евро

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вчера, 11:35

За трансфер защитника «Ростова» «Динамо» заплатит полтора миллиона евро.

По информации источника, сейчас сторона игрока обсуждает личный контракт с «Динамо». Точка в переговорах не поставлена, но стороны продвигаются.

В прошедшем сезоне Максим провёл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.