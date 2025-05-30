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За Осипенко заплатят 1,5 млн евро

вчера, 11:35

За трансфер защитника «Ростова» Максима Осипенко «Динамо» заплатит полтора миллиона евро.

По информации источника, сейчас сторона игрока обсуждает личный контракт с «Динамо». Точка в переговорах не поставлена, но стороны продвигаются.

В прошедшем сезоне Максим провёл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:11
    112910415
    112910415
    вчера в 14:51
    "Цып-цып-цып" - сказал Валера !
    vvrbve722u83
    vvrbve722u83
    вчера в 14:18
    Похоже развал Ростова начался...
    a-league
    a-league ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 12:37, ред.
    Ориентироваться на цены, озвученные в нашем болоте, нет смысла, учитывая, например, сколько Зениту официально стоил тот же Сутормин. Под ковром там буду совершенно иные расклады
    протон
    протон
    вчера в 12:06
    Короче, Карпин все стоящие активы Ростова в Динамо перевозит, из действующего состава Динамо тоже лучших оставит. Подход понятный, посмотрим на результат, готов ли условный избалованный Бителло к авторитарному подходу нового тренера. Интересна также судьба иностранцев Ростова, тот же Мохеби очень неплох, картину бы не испортил почти в любом клубе РПЛ
    stanichnik
    stanichnik ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 12:02
    Доброго Здоровья, TheBolt!
    Одним Осипенко не ограничатся, а оптом, как говорится дешевле. В совокупности разделят поровну, вот и выйдет каждый футболист по 1,5 миллиона)))
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 11:58
    Приветствую!

    Может и пять заплатят....
    Валера своих всех заберет...
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 11:49
    Полгода назад Краснодару отказали продать за 5. Не знаю, насколько это было слухом, но сейчас явно продешевили. Осипенко дешевле 3,5 я бы не продавал
    Гость
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