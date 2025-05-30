За Осипенко заплатят 1,5 млн евро

За трансфер защитника «Ростова» Максима Осипенко «Динамо» заплатит полтора миллиона евро.
По информации источника, сейчас сторона игрока обсуждает личный контракт с «Динамо». Точка в переговорах не поставлена, но стороны продвигаются.
В прошедшем сезоне Максим провёл 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
Одним Осипенко не ограничатся, а оптом, как говорится дешевле. В совокупности разделят поровну, вот и выйдет каждый футболист по 1,5 миллиона)))
Одним Осипенко не ограничатся, а оптом, как говорится дешевле. В совокупности разделят поровну, вот и выйдет каждый футболист по 1,5 миллиона)))