«Челси» в центре скандала перед финалом Лиги конференций. Фаворит замешан в махинациях

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вчера, 11:53

Фанатам нужен повод для радости.

«Челси» опозорился вместе с коллегами из АПЛ

Во времена Абрамовича и Грановской лондонцев наказывали за нарушение законов, а в 2025 году очевидно, что ограничения УЕФА для богатых клубов не сработали. Идеей было уравнять соперников в правах, а теперь почти все гранды нарушали разные финансовые правила в футболе, а наказывали только такие клубы, как «Рубин» в еврокубках и «Эвертон» в АПЛ . «Челси» выписывали штрафы и запрещали трансферы, но они выбрались из тех передряг, а новый совладелец клуба снова много тратил на новых футболистов.

Чиновники из АПЛ панически боятся и проиграть в деле «Манчестер Сити», и разгромно победить, ведь есть риск бегства инвесторов с неоднозначной репутацией, а таких людей в АПЛ сейчас много. Кроме консорциума владельцев «Челси», можно вспомнить грека Маринакиса. Владелец «Ноттингем Форест» вкачал в клуб сотни миллионов, а «лесники» вышли в еврокубки, хотя проиграли «Челси» в последнем туре. Теперь обе команды фигурируют в центре расследования. Британцы чаще начали закрывать глаза на коррупцию.

Три десятка местных клубов обвиняются в мошенничестве с налогами. Казначейская служба Объединённого королевства нашла схему, которой пользовались многие команды разных дивизионов. Самое глупое в этой истории, что клубы решили обмануть государство. Когда шейхи и прочие миллиардеры вкачивают в АПЛ свои деньги под видом спонсорских, власти смотрят на это сквозь пальцы. А когда решили нагреть руки на деньгах работяг, то налоговая проснулась. Клубы часто получали гранты на научные исследования.

За последние шесть лет забрали себе около 18 миллионов фунтов и смогли получить налоговые поблажки, ведь якобы великие учёные. «Челси», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Брентфорд» уверяли казначейство, что совершат прорыв в науке. Им бы для начала научиться стабильно пинать мяч. Наглее всех развернулся «Челси», они получили от государства 3 миллиона фунтов. Сумма вроде бы скромная, но лондонцы сейчас дерутся за каждую копейку, поскольку в УЕФА отказываются учитывать другую финансовую схему Боэли.

Американец продал два отеля и женскую команду «Челси» дочерней компании. Получил 276.5 млн фунтов, чтобы избежать штрафа за нарушения правила о безубыточности. «Прибыль» не зачли, убытки «Челси» 237 млн фунтов при лимите в 67.9 млн фунтов. Удивляет, что также запятнали репутацию «аспирантами». В Англии это популярная афера. Объемы субсидий и грантов выросли до 7.5 миллиарда фунтов в 2023 году, хитрил не только «Челси». Фанаты не простили Боэли манипуляции с билетами, а теперь другой скандал.

Лондонцы настраиваются на очередной еврокубок

В АПЛ стараются не вспоминать, но деятельность госпожи Грановской в «Челси» расследовали как раз перед её уходом из клуба. Тоже были вопросы к трансферам и финансам. Гранды точно уходили в тень, чтобы получить преимущество в гонке вооружений и не пропускать трансферные сезоны, как делал «Ливерпуль». Не сильно помогло, ведь «красные» стали чемпионами, а «Челси» лишь вернулся в главный еврокубок. Зато сегодня Мареску ждёт финал Лиги конференций: турнира, который обычно смотрят фанаты его участников.

«Челси» играл в ЛК неосновным составом, что не помешало изначальному и единственному фавориту оказаться в финале. Осталось не проиграть «Бетису» опытного чилийского тренера Пеллегрини. Испанцы в шутку поместили на клубный логотип птичку, ведь английские победители сезона – «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм», имеют на гербах реальных и мифических крылатых существ. Посмотрим, сработает ли сила совпадения в случае с испанцами, а не клубом из АПЛ . Для «Бетиса» это первый такой финал.

Антони попробует испортить «Челси» последний матч сезона, ведь новый лидер «Бетиса» почувствовал свободу после аренды из «Манчестер Юнайтед» в клуб из Севильи. Не лишним будет напомнить, что другой клуб красивого города часто побеждал в Лиге Европы. Возможно, теперь очередь «бело-зелёных». Футболисты и тренер «Челси» побаиваются поражения, ведь никто не поймёт неудачу после того, как американец Боэли вложил в новых игроков после покупки клуба свыше 1 миллиарда фунтов и загнал «Челси» в долговую яму.

«Аристократы» рассчитывают выиграть Лигу конференций, чтобы собрать уникальную коллекцию европейских трофеев. Могут повторить серию Моуриньо – Жозе брал Лиги чемпионов, Европы и конференций в новом веке как тренер. «Челси» также без Жозе побеждал в Суперкубке УЕФА , так что их коллекция европейских триумфов ещё шире. У лондонцев есть также победа в Кубке обладателей кубков, закрытом турнире УЕФА . Сегодня исторический вечер для формального фаворита финала. Осталось не ударить в грязь лицом во Вроцлаве.

У Марески атакующая, но пока очень сырая команда. «Челси» нервозно сыграл против «Ноттингем Форест». У нападающего «лесников» Вуда были опасные подходы к воротам Санчеса, но защитник «Челси» Колуилл удачно сходил в атаку и забил единственный мяч вечера. Судьба путёвки в Лигу чемпионов решалась в последнем туре, поскольку Джексон, Палмер и другие созидатели из заявки Марески недостаточно круто сыграли в предыдущих поединках. Были жёсткие промахи, которые отлично описывают состояние «Челси».

Даже когда команда была близка к первому месту в АПЛ , тренер Мареска публично заявлял, что не верит в чемпионство. Энцо трезво оценивал силы и стабильность подопечных. «Челси» вернулся в Лигу чемпионов, что уже успех, ведь клубу нужны деньги. В составе достаточно молодых и сильных игроков. Опытный чемпион Европы Кукурелья собрался с мыслями и прибавил. Палмер, хотя в этом сезоне оставил не такое сильное впечатление, как год назад, остался мастером создания моментов. Вот только верят ли игроки в этот проект?