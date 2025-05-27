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Стример Mellstroy хочет стать спонсором клуба из Медиалиги

вчера, 22:28

Скандально известный стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, может стать спонсором одного из клубов Медийной футбольной лиги.

Как сообщают инсайдеры, братья Даниил Крапивников и Михаил Крапивников, основавшие команду «Vporyadke-Krap Team», рассматривают вариант с уходом от партнёров из Казахстана и созданием нового клуба. Одним из возможных спонсоров новой команды может стать Mellstroy. Желаемый бюджет на сезон — 1 миллион долларов.

В текущем шестом сезоне Медиалиги «Vporyadke-Krap Team» занимает последнее, 5-е место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка.

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Источник: legalbet.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 22:40
Прочитав заметку про стримера , возможного спонсора клуба Медиалиги можно сделать вывод , что "стрёмно" как то, всё это...)
h6he6zgv2uy5
h6he6zgv2uy5
вчера в 22:33
Конечно от хорошеоо спонсора зависит успех команды!
Гость
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