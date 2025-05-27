Стример Mellstroy хочет стать спонсором клуба из Медиалиги

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вчера, 22:28

Скандально известный стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, может стать спонсором одного из клубов Медийной футбольной лиги.

Как сообщают инсайдеры, братья Даниил Крапивников и Михаил Крапивников, основавшие команду «Vporyadke-Krap Team», рассматривают вариант с уходом от партнёров из Казахстана и созданием нового клуба. Одним из возможных спонсоров новой команды может стать Mellstroy. Желаемый бюджет на сезон — 1 миллион долларов.

В текущем шестом сезоне Медиалиги «Vporyadke-Krap Team» занимает последнее, 5-е место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка.