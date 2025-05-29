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Goal представил символическую сборную европейского сезона 2024/25

вчера, 10:49

Сайт Goal составил команду из лучших игроков сезона 2024/25 в Европе.

После завершения ведущих чемпионатов авторы и редакторы портала выбрали 50 лучших футболистов на основе индивидуальной статистики, командных трофеев и общего влияния. Затем был выбран игрок с самым высоким рейтингом на каждой позиции, так что несколько топовых футболистов не попали в список в схеме 4-3-3.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Габриэль («Арсенал» Лондон), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими (ПСЖ);

Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Педри («Барселона»);

Нападающие: Рафинья («Барселона»), Усман Дембеле (ПСЖ), Ламин Ямаль («Барселона»).

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Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:29
А где Думфрис???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:00
Вполне себе достойные люди. Хотя могли бы быть и парочка других...
Гость
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