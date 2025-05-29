Goal представил символическую сборную европейского сезона 2024/25

Сайт Goal составил команду из лучших игроков сезона 2024/25 в Европе.
После завершения ведущих чемпионатов авторы и редакторы портала выбрали 50 лучших футболистов на основе индивидуальной статистики, командных трофеев и общего влияния. Затем был выбран игрок с самым высоким рейтингом на каждой позиции, так что несколько топовых футболистов не попали в список в схеме 4-3-3.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Габриэль («Арсенал» Лондон), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими (ПСЖ);
Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — ПСЖ), Педри («Барселона»);
Нападающие: Рафинья («Барселона»), Усман Дембеле (ПСЖ), Ламин Ямаль («Барселона»).