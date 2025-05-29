Goal представил символическую сборную европейского сезона 2024/25

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вчера, 10:49

Сайт Goal составил команду из лучших игроков сезона 2024/25 в Европе.

После завершения ведущих чемпионатов авторы и редакторы портала выбрали 50 лучших футболистов на основе индивидуальной статистики, командных трофеев и общего влияния. Затем был выбран игрок с самым высоким рейтингом на каждой позиции, так что несколько топовых футболистов не попали в список в схеме 4-3-3.

Вратарь: ( ПСЖ );

Защитники: ( ПСЖ ), («Арсенал» Лондон), («Ливерпуль»), ( ПСЖ );

Полузащитники: , (оба — ПСЖ ), («Барселона»);