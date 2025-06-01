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Комличенко: «Это был мой последний матч за „Ростов“»

вчера, 21:26
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил корреспонденту «Матч ТВ», что игра Суперфинала Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти) стала для него последней в составе клуба.

Это был мой последний матч за «Ростов». Куда дальше — скоро узнаете.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:27, ред.
Такой ответ мог прозвучать сегодня не только от Николая Комличенко, но и ещё от пары- тройки игроков Ростова и такое чемоданное настроение чувствовалось по игре жёлто-синих в течении всего матча и даже во время пробития пенальти. Пожалуй только Ятимов готов и дальше бороться за престиж клуба с берегов Дона, да Байрамян с молодёжью, которой предстоит доказать на следующий год, что не стоит ещё списывать со счетов фк Ростов и он ещё наведёт шорох в РПЛ в следующем сезоне. Им бы только тренера толкового, если и Альба покинет клуб в след за Карпиным.
Болейте за своих, а не против чужих!
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:33
Если бы только твой...
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