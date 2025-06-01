Комличенко: «Это был мой последний матч за „Ростов“»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил корреспонденту «Матч ТВ», что игра Суперфинала Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти) стала для него последней в составе клуба.
Это был мой последний матч за «Ростов». Куда дальше — скоро узнаете.
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил корреспонденту «Матч ТВ», что игра Суперфинала Кубка России с ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти) стала для него последней в составе клуба.
Это был мой последний матч за «Ростов». Куда дальше — скоро узнаете.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!