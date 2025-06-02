Станкович несколько раз позвонил Комличенко, уговаривая перейти в «Спартак»

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вчера, 23:35

Главный тренер московского «Спартака» уже много раз позвонил форварду «Ростова» за последние дни.

По словам источников в окружении игрока, Станкович «завалил» его звонками на прошлой неделе и даже дважды позвонил в день кубковой игры с ЦСКА . Сербский специалист лично заинтересован в приглашении футболиста и хочет переманить его у конкурентов.

Комличенко сыграл 37 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее игрок открыто заявил, что покинет клуб по завершении сезона.