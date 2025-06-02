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Станкович несколько раз позвонил Комличенко, уговаривая перейти в «Спартак»

вчера, 23:35

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович уже много раз позвонил форварду «Ростова» Николаю Комличенко за последние дни.

По словам источников в окружении игрока, Станкович «завалил» его звонками на прошлой неделе и даже дважды позвонил в день кубковой игры с ЦСКА. Сербский специалист лично заинтересован в приглашении футболиста и хочет переманить его у конкурентов.

Комличенко сыграл 37 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее игрок открыто заявил, что покинет клуб по завершении сезона.

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derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:16, ред.
"На этой неделе нападающий «Ростова» пройдет медосмотр перед подписанием контракта с московским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что ПЕРЕХОД ЗАМЕДЛИЛСЯ из-за неоднократных звонков Комличенко от тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Тем не менее нападающий с высокой долей вероятности подпишет контракт с «Локомотивом»."


Я так понял, что боров своими звонками Комличенко два дня спокойно ни пожрать ни по**ать не давал.
))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:12
Станкович несколько раз позвонил Комличенко, уговаривая перейти в «Спартак»

Но у предусмотрительного Николая стояла на телефоне программа "Защита от финансовых мошенников и звонков Станковича".....
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:57
Станок иди на ... Ещё не хватало эту шпалу видеть в Спартаке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:53
"Сербский специалист лично заинтересован в приглашении футболиста и хочет переманить его у конкурентов." - так может тогда не только названивать надо ? )
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:52, ред.
Это ещё раз доказывает, что боров - бездарность из бездарностей!
А эффективные манагеры бензоколонки ему в ладошки потные хлопают и дают карт-бланш на формирование команды!
ЗАЧЕМ Комличенко в Спартаке, если уже и так видно, что ЕГО ФУТБОЛ - это "бей-беги-цепляйся за мяч"?
У варелика в Ростове он как раз пришёлся ко двору, а ранее нигде у него не срослось.
Хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ ЕГО В СПАРТАК???

P.S. Доводы членов совета директоров Спартака принимать не буду: весь спитч с их стороны будет о том, что они НИЧЕГО в футболе НЕ понимают, НО понимают в "грамотном менеджменте" бензоколонок, а, в заключение, сведут к стоимости бензина и санкциям... ))
Гость
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