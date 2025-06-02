Станкович несколько раз позвонил Комличенко, уговаривая перейти в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович уже много раз позвонил форварду «Ростова» Николаю Комличенко за последние дни.
По словам источников в окружении игрока, Станкович «завалил» его звонками на прошлой неделе и даже дважды позвонил в день кубковой игры с ЦСКА. Сербский специалист лично заинтересован в приглашении футболиста и хочет переманить его у конкурентов.
Комличенко сыграл 37 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Ранее игрок открыто заявил, что покинет клуб по завершении сезона.
А эффективные манагеры бензоколонки ему в ладошки потные хлопают и дают карт-бланш на формирование команды!
ЗАЧЕМ Комличенко в Спартаке, если уже и так видно, что ЕГО ФУТБОЛ - это "бей-беги-цепляйся за мяч"?
У варелика в Ростове он как раз пришёлся ко двору, а ранее нигде у него не срослось.
Хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ ЕГО В СПАРТАК???
P.S. Доводы членов совета директоров Спартака принимать не буду: весь спитч с их стороны будет о том, что они НИЧЕГО в футболе НЕ понимают, НО понимают в "грамотном менеджменте" бензоколонок, а, в заключение, сведут к стоимости бензина и санкциям... ))
А эффективные манагеры бензоколонки ему в ладошки потные хлопают и дают карт-бланш на формирование команды!
ЗАЧЕМ Комличенко в Спартаке, если уже и так видно, что ЕГО ФУТБОЛ - это "бей-беги-цепляйся за мяч"?
У варелика в Ростове он как раз пришёлся ко двору, а ранее нигде у него не срослось.
Хоть кто-нибудь мне объяснит - ЗАЧЕМ ЕГО В СПАРТАК???
P.S. Доводы членов совета директоров Спартака принимать не буду: весь спитч с их стороны будет о том, что они НИЧЕГО в футболе НЕ понимают, НО понимают в "грамотном менеджменте" бензоколонок, а, в заключение, сведут к стоимости бензина и санкциям... ))
Но у предусмотрительного Николая стояла на телефоне программа "Защита от финансовых мошенников и звонков Станковича".....
Но у предусмотрительного Николая стояла на телефоне программа "Защита от финансовых мошенников и звонков Станковича".....