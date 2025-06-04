Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

Клуб Серии А предложил Модричу однолетний контракт

сегодня, 09:40

«Милан» предлагает полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу контракт до лета 2026 года с возможностью продления на год. «Россонери» готовы предложить игроку 3,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В прошедшем сезоне 39-летний центральный полузащитник сыграл 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча, отдал 9 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что Модрич покинет «Реал».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Челси» готов продать Кепу и Санчеса
Сегодня, 01:50
Гвардиола: «Судя по сообщениям в прессе, нам интересны 500 человек»
Сегодня, 01:19
СлухиЗа Осимхена борются сразу два клуба
Сегодня, 00:35
СлухиМбеумо хочет 250 тысяч фунтов в неделю по контракту с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:09
СлухиПогба может оказаться в «Монако»
Вчера, 22:28
Фернандеш прокомментировал свой отказ «Аль-Хилялю»
Вчера, 22:14
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:11
А что неплохой вариант, если еще хочет поиграть.
112910415
112910415
сегодня в 11:57
неужели захочет ?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 11:36
Интересно, а можно Модрича отнести к выдающимся футболистам ? Наверное, можно. "Золотой мяч", "Реал", сб.Хорватии, множество титулов и везде на первых ролях. Но я немного о другом. 39-ти летнему (!) футболисту один из ведущих клубов Италии предлагает контракт, пусть на сезон, но всё же ! Это говорит о многом.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:15
По поводу дифирамбов Луке!

Да! Модрич это имя, но сейчас года и ему самое место или в песках, типа Аль - Наср или в Италии... При всем уважении к последним, на примере Интера, слишком много в стране красивых голосов, а именно: в футбольных командах "пенсионеров" и "сбитых летчиков"...
Посмотрим, что перетянет Луку - большие деньги у бедуинов (или Майами Интер) или неизвестность (Почетная грамота) в Италии, но в любом случае пожелаем ему удачи!
матос
матос
сегодня в 11:07
Как же бедна Серия А , одни заслуженные пенсионеры да ветераны едут доигрывать мда.... Да и молодых перспективных не так и много играет .
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 10:58
Для умеренных амбиций Милана , Лука в тему, ещё года 3 минимум поучит молодых как нужно дирижировать игрой .
протон
протон
сегодня в 10:21
Лука там еще попылит и фору некоторым даст!
4hff53ykdk22
4hff53ykdk22
сегодня в 10:18
Хорват точно не испортит игру, а только усилит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:53
Модрич всегда мечтал играть за Милан ))) и даже поцелуют эмблему))
и остальным россонери даст золотой мячик свой подержать
drug01
drug01
сегодня в 09:46
Можно подумать если захочет еще поиграть!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:44
Милан вообще не в теме))

Саудиты несколько сотен дней назад предлагали Луке 40 лямов!

Конечно это было "вчера", но и сейчас они его хотят видеть в своих рядах и догадываюсь не за 3.5 млн. + бонусы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 