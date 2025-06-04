Клуб Серии А предложил Модричу однолетний контракт

«Милан» предлагает полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу контракт до лета 2026 года с возможностью продления на год. «Россонери» готовы предложить игроку 3,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Напомним, Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В прошедшем сезоне 39-летний центральный полузащитник сыграл 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча, отдал 9 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек.
Ранее сообщалось, что Модрич покинет «Реал».
Да! Модрич это имя, но сейчас года и ему самое место или в песках, типа Аль - Наср или в Италии... При всем уважении к последним, на примере Интера, слишком много в стране красивых голосов, а именно: в футбольных командах "пенсионеров" и "сбитых летчиков"...
Посмотрим, что перетянет Луку - большие деньги у бедуинов (или Майами Интер) или неизвестность (Почетная грамота) в Италии, но в любом случае пожелаем ему удачи!
Да! Модрич это имя, но сейчас года и ему самое место или в песках, типа Аль - Наср или в Италии... При всем уважении к последним, на примере Интера, слишком много в стране красивых голосов, а именно: в футбольных командах "пенсионеров" и "сбитых летчиков"...
Посмотрим, что перетянет Луку - большие деньги у бедуинов (или Майами Интер) или неизвестность (Почетная грамота) в Италии, но в любом случае пожелаем ему удачи!
и остальным россонери даст золотой мячик свой подержать
и остальным россонери даст золотой мячик свой подержать
Саудиты несколько сотен дней назад предлагали Луке 40 лямов!
Конечно это было "вчера", но и сейчас они его хотят видеть в своих рядах и догадываюсь не за 3.5 млн. + бонусы!
Саудиты несколько сотен дней назад предлагали Луке 40 лямов!
Конечно это было "вчера", но и сейчас они его хотят видеть в своих рядах и догадываюсь не за 3.5 млн. + бонусы!