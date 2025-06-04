Клуб Серии А предложил Модричу однолетний контракт

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сегодня, 09:40

«Милан» предлагает полузащитнику «Реала» и сборной Хорватии контракт до лета 2026 года с возможностью продления на год. «Россонери» готовы предложить игроку 3,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В прошедшем сезоне 39-летний центральный полузащитник сыграл 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча, отдал 9 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что Модрич покинет «Реал».