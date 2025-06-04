Рожков покинул расположение сборной России и присоединился к молодёжке

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сегодня, 10:22

Защитник покинул расположение сборной России. Подопечные Валерия Карпина продолжают подготовку к товарищеским встречаем с Нигерией и Беларусью.

Игрок «Рубина» отправился в расположение молодёжной сборной России. Утром 4 июня команда под руководством Ивана Шабарова отправится в Фергану, где 5 и 8 июня сыграет товарищеские поединки с Узбекистаном на стадионе «Истиклол».

Другой защитник молодёжной сборной России отправился в юношескую сборную U-20, которая готовится к двум домашним играм со сверстниками из Омана.