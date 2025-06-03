Стало известно, почему Ихеаначо, Чуквуэзе и Ндиди пропустят матч с Россией

В пресс-службе Федерации футбола Нигерии рассказали источнику, почему в заявку национальной команды на товарищеский матч с Россией не включены Келечи Ихеаначо («Севилья»), Самуэль Чуквуэзе («Милан») и Вилфред Ндиди («Лестер»).
У Ндиди травма. Ихеаначо и Чуквуэзе срочно вызваны домой в Нигерию из-за чрезвычайных семейных обстоятельств и были вынуждены уехать из сборной. Именно поэтому они не примут участие в матче против России. Также мы приняли решение вызвать [форварда «Краснодара» Оланкуле] Олусегуна.