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Стало известно, почему Ихеаначо, Чуквуэзе и Ндиди пропустят матч с Россией

сегодня, 11:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерия06.06.2025 в 20:00 Не начался

В пресс-службе Федерации футбола Нигерии рассказали источнику, почему в заявку национальной команды на товарищеский матч с Россией не включены Келечи Ихеаначо («Севилья»), Самуэль Чуквуэзе («Милан») и Вилфред Ндиди («Лестер»).

У Ндиди травма. Ихеаначо и Чуквуэзе срочно вызваны домой в Нигерию из-за чрезвычайных семейных обстоятельств и были вынуждены уехать из сборной. Именно поэтому они не примут участие в матче против России. Также мы приняли решение вызвать [форварда «Краснодара» Оланкуле] Олусегуна.

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