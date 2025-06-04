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«Наполи» проявляет интерес к двум игрокам «Болоньи»

сегодня, 11:19

«Наполи» проявляет предметный интерес к двум игрокам «Болоньи». Речь идёт о нападающем «красно-синих» и сборной Швейцарии Дане Ндойе, который входит в шорт-лист неаполитанцев, и о защитнике «Болоньи» Сэме Беукема, по которому клубы уже начали переговоры. Что же касается Ндойе, то его качества высоко оценивает главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Контракт Беукема с «Болоньей» действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 26-летний центральный защитник сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 25 миллионов евро. Контракт Ндойе с «Болоньей» действует также до июня 2027 года. В прошедшем сезоне на счету 24-летнего правого вингера 41 матч во всех турнирах, 9 голов и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает швейцарца сенегальского происхождения в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
b77q5yrgv55x
b77q5yrgv55x
сегодня в 11:28
Похоже Болонью очень быстренько растащат более богатые клубы.
Гость
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