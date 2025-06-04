Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2025

Мостовой: «Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит»

сегодня, 17:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерия06.06.2025 в 20:00 Не начался

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Нигерии:

Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Какая разница, кого нам обыгрывать? Мы бьём все рекорды. Скорее всего будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и ещё посмотрим на салют.

Подписывайся в ВК
Все новости
Генеральный директор «Пари НН» поблагодарил клубы РПЛ за поддержку
Вчера, 16:26
Тикнизян уезжает в Европу. Потерял место в основе, скандальный спич поставил точку
Вчера, 15:52Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Игрок «Локомотива» Годяев рассказал, на кого равняется в мировом футболе
Вчера, 09:36
В «Крыльях Советов» не объяснили Осинькину отказ в новом контракте
Вчера, 08:44
Газизов высказался о возможном расширении РПЛ
Вчера, 08:19
Гендиректор ЦСКА: «Задача на следующий сезон — стать чемпионом»
02 июня
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:14
Этот парень стал шоуменом,
Уже окончательно! (
catal
catal
сегодня в 18:51, ред.
Иногда становится понятно, насколько эти люди ушли в свой личный мир. Товарняки никогда не были предметом рекордов или достижений, это тренировка и никогда ни один клуб или сборная не сохраняет статистику товарняков. В них выставляют экспериментальные связки футболистов, схемы, вратарей и пр.
А этот махает рекордами товарняков. Вперед и с песней, царек.
Откуда вообще такое отношение? Какая тебе разница кто с тобой играет, если у тебя есть СВОИ задачи в сборной? Наиграть кого-то, проверить новичка, на бог знает что еще. Какая разница с кем? Это не "серьезная рубка". Что за балаган...
Он так говорит, как будто от этой встречи у него зависит что-то на уровне жизни и смерти. Победить! Жесть...
lotsman
lotsman
сегодня в 18:30
Естественно никакой разницы нет. Игра ни к чему не обязывает. А для отработки взаимодействия между линиями, тактики, сыгранности подойдёт любая команда, в любом составе. Конечно хотелось бы проверить команду на боеспособность с более сильными соперниками, но в сложившейся ситуации это сделать очень сложно, практически невозможно. Но команда должна существовать, а чтобы существовать, она должна играть, играть с любым соперником, с которым можно будет договориться.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:12
Очередное цирк-шапито-шоу с брызгами шампанского и фейерверком))
5zkf3kw9cgru
5zkf3kw9cgru
сегодня в 18:00
Игра вторым составом - это плевок в нашу сторону. Нужно заселить игроков сборной Нигерии в общагу по 6-8 человек в номере. Туалет на улице. Так будет справедливо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 