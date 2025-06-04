Мостовой: «Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Нигерии:
Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Какая разница, кого нам обыгрывать? Мы бьём все рекорды. Скорее всего будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и ещё посмотрим на салют.
А этот махает рекордами товарняков. Вперед и с песней, царек.
Откуда вообще такое отношение? Какая тебе разница кто с тобой играет, если у тебя есть СВОИ задачи в сборной? Наиграть кого-то, проверить новичка, на бог знает что еще. Какая разница с кем? Это не "серьезная рубка". Что за балаган...
Он так говорит, как будто от этой встречи у него зависит что-то на уровне жизни и смерти. Победить! Жесть...
А этот махает рекордами товарняков. Вперед и с песней, царек.
Откуда вообще такое отношение? Какая тебе разница кто с тобой играет, если у тебя есть СВОИ задачи в сборной? Наиграть кого-то, проверить новичка, на бог знает что еще. Какая разница с кем? Это не "серьезная рубка". Что за балаган...
Он так говорит, как будто от этой встречи у него зависит что-то на уровне жизни и смерти. Победить! Жесть...