Мостовой: «Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит»

Бывший игрок сборной России поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Нигерии:

Неприезд основных футболистов сборной Нигерии ничего не значит. Какая разница, кого нам обыгрывать? Мы бьём все рекорды. Скорее всего будет очередной разгром с нашей стороны. Уже третий год так играем: приехали, сыграли, пошумели, установили очередной рекорд и ещё посмотрим на салют.