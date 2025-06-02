Гендиректор ЦСКА: «Задача на следующий сезон — стать чемпионом»

Генеральный директор ЦСКА заявил, что в следующем сезоне у команды будет задача завоевать чемпионат России.

Будет ли поставлена задача на следующий сезон в виде завоевания двух трофеев? Очень будем стараться для достижения этих результатов. Приложим все усилия. Задача в виде чемпионства на следующий сезон будет поставлена, да.