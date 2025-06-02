Гендиректор ЦСКА: «Задача на следующий сезон — стать чемпионом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в следующем сезоне у команды будет задача завоевать чемпионат России.
Будет ли поставлена задача на следующий сезон в виде завоевания двух трофеев? Очень будем стараться для достижения этих результатов. Приложим все усилия. Задача в виде чемпионства на следующий сезон будет поставлена, да.
Трофеи у российских клубов за всю историю: «Спартак» все еще первый, но ЦСКА уже близко
Чемпионат и Кубок СССР проводились с 1936 года с перерывом на в*йну, российские турниры – с 1992-го. Вот пять самых титулованных клубов.
Трофеи у российских клубов за всю историю: «Спартак» все еще первый, но ЦСКА уже близко
Чемпионат и Кубок СССР проводились с 1936 года с перерывом на в*йну, российские турниры – с 1992-го. Вот пять самых титулованных клубов.
На земле есть несколько задач которые решаются сотни лет, одну правда Гриша решил!
Реально, мну уверен, что Зенит поработает над ошибками этого сезона и это реальный претендент № 1 на чемпионство следующего года, тем более если летописцы найдут юбилей...
Далее Краснодар и если Валера возглавит бело-голубых - Динамо.
И лишь затем, с судейскими скандалами, в очереди стоит армейская команда с красноармейцами черно-шоколадного цвета.
На земле есть несколько задач которые решаются сотни лет, одну правда Гриша решил!
Реально, мну уверен, что Зенит поработает над ошибками этого сезона и это реальный претендент № 1 на чемпионство следующего года, тем более если летописцы найдут юбилей...
Далее Краснодар и если Валера возглавит бело-голубых - Динамо.
И лишь затем, с судейскими скандалами, в очереди стоит армейская команда с красноармейцами черно-шоколадного цвета.