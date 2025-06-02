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Гендиректор ЦСКА: «Задача на следующий сезон — стать чемпионом»

вчера, 15:50

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в следующем сезоне у команды будет задача завоевать чемпионат России.

Будет ли поставлена задача на следующий сезон в виде завоевания двух трофеев? Очень будем стараться для достижения этих результатов. Приложим все усилия. Задача в виде чемпионства на следующий сезон будет поставлена, да.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ красноярец (раскрыть)
сегодня в 00:37
Надо реально смотреть и оценивать ситуацию...
Тренер Спартака весь год экспериментировал, по аналогии Карпин в Ростове наигрывал и "лепил" "из того , что было", поэтому впереди КБ будут как минимум 3 команды: Зенит, Динамо (если придет Карпин, а он продавит вопрос двойной работы...), Краснодар, а учитывая, что кони никогда не спорят с судьями, скорее всего и они, плюс из засады может выстрелить и выстрелит Рубин. Вот и считай где будет экспериментальный Спартак....
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:00
В ЦСКА таким стал.
Red blu
Red blu ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
А может он уже из Рубина пришел таким. И только потом его поймали на этом когда он оказался в ЦСКА.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:31
Из Рубина. Дальше что??? Как наркоман он пойман в вашем клубе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:27
Все московские клубы будут озадачены чемпионством....
Плюс Мусаев попытается доказать неслучайность титула....
Ну и Семак проспавший титул на лавке...в домашних играх с Акроном и Крыльями...
Интересно что там Карпин с Гусевым с Динамо наколдуют....
ЦСКА самая играющая команда весны приятно удивила....
Станковичу наверное задачу письмом передадут...ибо вызвав в кабинет можно остаться без мебели и стёкол....

А вообще чемп конкурентный...ни явного лидера...ни явных аутсайдеров....
112910415
112910415
вчера в 19:07
Немножко денег надо, а мысль хорошая
Red blu
Red blu ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 18:56
А откуда в ЦСКА пришел Еременко? Вот тебе и ответ.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 18:14
У вас вообще в команде был наркоман Ерёменко.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
Дружище!
Так я же ничего не отрицаю, о том что ты пишешь)
Это общая болезнь...
Мну просто хочет отделить зерна от плевел....
Мое мнение, в любой команде присутствие легионеров допустимо, но вот в ЦСКА, СКА... Как то.....
красноярец
красноярец
вчера в 17:42
Ставить можно сколько угодно задачи, но с таким нападающим как Койта и ещё несколькими игроками задача считаю, что не выполнима.
красноярец
красноярец ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:40
А о своей команде ты скромно решил умолчать?
Red blu
Red blu ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Был в Спартаке такой ген директор Малышев спросили у него о задачах на сезон .
— В вашем контракте с клубом стоит KPI — чемпионство и кубок?

— Нет, таких задач не стоит.
Сколько там тренеров сменилось в Спартаке за последние 10 лет? Человек 11
Сколько там шоколадного цвета бегает в форме с ромбиком? А чем завершился скандал с Промесом? Где он сейчас?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:08
Задачи можно ставить и нужно, чтобы не было скучно!
На земле есть несколько задач которые решаются сотни лет, одну правда Гриша решил!
Реально, мну уверен, что Зенит поработает над ошибками этого сезона и это реальный претендент № 1 на чемпионство следующего года, тем более если летописцы найдут юбилей...
Далее Краснодар и если Валера возглавит бело-голубых - Динамо.
И лишь затем, с судейскими скандалами, в очереди стоит армейская команда с красноармейцами черно-шоколадного цвета.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:59
Краснодар тоже не на шутку сейчас укрепляется и кому кому, а коням с ними легко не придется...
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:55, ред.
Спартак- 38 трофеев
ЦСКА - 36 трофеев
Зенит 30- трофеев
Динамо - 19 трофеев
Локомотив - 17
Роман Юрьевич, даёшь точечное усиление и будем догонять и перегонять Спартак.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:51
Посмотрим как планы будут меняться. Не удивлюсь, если Николича уволят через пару месяцев.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:48, ред.
Кубок России который выиграл ЦСКА стал. – 36-й трофей ЦСКА в истории. Надо еще три, чтобы стать первым и обогнать «Спартак»
Трофеи у российских клубов за всю историю: «Спартак» все еще первый, но ЦСКА уже близко
Чемпионат и Кубок СССР проводились с 1936 года с перерывом на в*йну, российские турниры – с 1992-го. Вот пять самых титулованных клубов.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:39, ред.
В очередь, Спартак уже забил первое место)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:31
Без приобретения забивного нападающего эту задачу будет выполнить архисложно.
Удачи клубу на трансфертном рынке.
lotsman
lotsman
вчера в 16:28
Армейцам вполне по силам такая задача. Такие же задачи ставят, я уверен, Зенит, Спартак, Динамо, Локомотив.
q8f38e87szr2
q8f38e87szr2
вчера в 15:56
Одни из претендентов точно армейцы будут
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:54
Как минимум шесть команд поставят эти цели...стать чемпионами...
dhj4bm4xfgu5
dhj4bm4xfgu5
вчера в 15:53
Амбиции хорошие, вот только бюджет нужно иметь хотя бы примерно равный зенитовскому.
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