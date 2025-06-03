В «Крыльях Советов» не объяснили Осинькину отказ в новом контракте

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что руководство клуба не объяснило ему причин, по которым не предложило продлить контракт:

У меня закончился контракт с клубом, его решили не продлевать. Причину мне не назвали. Да и надо ли было это делать? Встретились, пожали друг другу руки, поблагодарили за проделанную работу. Как я уже сказал, для нас с ребятами весной было делом чести не попасть в стыки. 10-е место — считаю, вполне положительный результат.