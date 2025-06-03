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В «Крыльях Советов» не объяснили Осинькину отказ в новом контракте

сегодня, 08:44

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что руководство клуба не объяснило ему причин, по которым не предложило продлить контракт:

У меня закончился контракт с клубом, его решили не продлевать. Причину мне не назвали. Да и надо ли было это делать? Встретились, пожали друг другу руки, поблагодарили за проделанную работу. Как я уже сказал, для нас с ребятами весной было делом чести не попасть в стыки. 10-е место — считаю, вполне положительный результат.

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112910415
112910415
сегодня в 12:07
тренер малость хитрит !
причину не стали объяснять, ибо он её знает , и давно ...
h8v429wgcazv
h8v429wgcazv
сегодня в 08:50
Закончился срок контракта. Объяснять ничего и не надо.
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