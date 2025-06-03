Гвардиола: «Мы выиграли важный титул – попали в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о прошедшем сезоне:

Сезон был сложным, тяжелый год. У нас было много проблем в Лиге чемпионов, мы не были стабильны. Мы выиграли важный титул – попали в Лигу чемпионов. В Англии это поважнее, чем некоторые трофеи. Эта задача все время усложняется, на квалификацию в ЛЧ сейчас претендуют от 7 до 9 команд. Мы закончили сезон на высокой ноте, теперь пришло время для клубного чемпионата мира. Подходим к нему в хорошей форме и с настроем пройти далеко.