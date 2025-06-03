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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гвардиола: «Мы выиграли важный титул – попали в Лигу чемпионов»

сегодня, 08:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о прошедшем сезоне:

Сезон был сложным, тяжелый год. У нас было много проблем в Лиге чемпионов, мы не были стабильны. Мы выиграли важный титул – попали в Лигу чемпионов. В Англии это поважнее, чем некоторые трофеи. Эта задача все время усложняется, на квалификацию в ЛЧ сейчас претендуют от 7 до 9 команд. Мы закончили сезон на высокой ноте, теперь пришло время для клубного чемпионата мира. Подходим к нему в хорошей форме и с настроем пройти далеко.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:11
самый ужасный провал можно облечь в такие слова, что он уже и не кажется ужасным ...
5p8kg2hhs879
5p8kg2hhs879
сегодня в 11:46
У всех бывают спады, ничего страшного
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:41
Чего тут сложного когда аж целых 6 команд от Апл в Лч попало?? Наоборот Фифа для вас упростило задачу. С таким много милиардным составом это провал!! Скоро лысый физрук будет за выживанее боротся и говорить шейхам" наш трофей это что мы не вылетели". 😂
catal
catal
сегодня в 11:40
Не только в МЮ деградируют футболисты.
Единственный кто растет от сезона к сезону и улучшает показатели в МС - Фоден.
Интересно с чем это связано.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:35
Действительно, важное достижение для Пепа и Ко в этом неудачном сезоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:28
все это хорошо.
сейчас на трансферном рынке нужно сразу же забирать нужных игроков.
хорошо выступить на КЧМ, и быть готовыми в АПЛ и ЛЧ.
извлечь из неудачного сезона должный урок, улучшится и стать лучше.
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