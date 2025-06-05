Щесны похудел на 9 кг, в «Барселоне» впечатлены его физической формой

Вратарь Войцех Щесны может продолжить выступать за «Барселону».
За последнее время голкипер похудел на 9 кг. В каталонском клубе впечатлены его физической формой и готовы предложить ему новый контракт.
«Сине-гранатовые» считают, что Щесны является примером для всех футболистов-ветеранов.
ни какой футболист не может быть важнее целей клуба, и если футболист не соответствует амбициям клуба, то с ним нужно прощаться.
продажа футболистов не является чем то неуважительным и плохим.
Жоан Гарсия скорей всего номер один.
Щелсны готов быть 2 вратарем, раз работает над собой.
ни какой футболист не может быть важнее целей клуба, и если футболист не соответствует амбициям клуба, то с ним нужно прощаться.
продажа футболистов не является чем то неуважительным и плохим.
Жоан Гарсия скорей всего номер один.
Щелсны готов быть 2 вратарем, раз работает над собой.