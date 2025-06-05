Щесны похудел на 9 кг, в «Барселоне» впечатлены его физической формой

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сегодня, 20:42

Вратарь может продолжить выступать за «Барселону».

За последнее время голкипер похудел на 9 кг. В каталонском клубе впечатлены его физической формой и готовы предложить ему новый контракт.

«Сине-гранатовые» считают, что Щесны является примером для всех футболистов-ветеранов.