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Виллаш-Боаш объяснил, почему не приехал на матч легенд к 100-летию «Зенита»

вчера, 18:56

Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, являющийся сейчас президентом «Порту», рассказал источнику, почему не смог посетить матч легенд «сине-бело-голубых», посвящённый 100-летию клуба из Санкт-Петербурга.

Почему я не приехал на матч легенд «Зенита»? Я в Аргентине, где занимаюсь трансфером игрока для «Порту». Именно поэтому, к сожалению, не смог приехать.

Португалец тренировал российскую команду с 2014 по 2016 год и выиграл с ней чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:01
Профессионал...Работа прежде всего...
Тем более на другой части глобуса...
Погулять поотмечать и в свободное от работы время можно...

Удачи...одному из самых успешных авантюристов (в хорошем смысле) коих я знаю!!!!
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 00:53
Кто такой?
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 23:38
Не насыпали сколько запросил, вот и не приехал.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:26
Зачем ему это? 🤷‍♂️
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:12, ред.
Лично у меня оставил самые негативные эмоции. Проявлял полное неуважение к соперникам, арбитрам в поле и на линии, к нашей стране. Наглец.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 20:37
Я извиняюсь, а что был какой то матч неких легенд? Я даже не слышал об этом
alexamit
alexamit
вчера в 20:03
И правильно сделал!
Вещий
Вещий
вчера в 19:51
Если все так, то бизнес прежде всего...
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:28
Да и пес с ним...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:27
однако Андре дипломАтичен))
интересно, что за игрок на усиления Порту?
протон
протон
вчера в 19:00
Ну дамаю это уважительная причина
Гость
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