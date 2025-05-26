Виллаш-Боаш объяснил, почему не приехал на матч легенд к 100-летию «Зенита»

1748274974

вчера, 18:56

Экс-главный тренер «Зенита» , являющийся сейчас президентом «Порту», рассказал источнику, почему не смог посетить матч легенд «сине-бело-голубых», посвящённый 100-летию клуба из Санкт-Петербурга.

Почему я не приехал на матч легенд «Зенита»? Я в Аргентине, где занимаюсь трансфером игрока для «Порту». Именно поэтому, к сожалению, не смог приехать.

Португалец тренировал российскую команду с 2014 по 2016 год и выиграл с ней чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.