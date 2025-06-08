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«Комо» подпишет полузащитника сборной Хорватии

вчера, 14:14

Полузащитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мартин Батурина близок к переходу в «Комо». Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. С игроком согласован контракт до лета 2029 года с возможностью продления на сезон.

Батурина находится в системе «Динамо» с 14 лет. В прошедшем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Комо» продлит контракт с главным тренером команды Франсеском Фабрегасом.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:59
Команда средней руки Серии А подписывает сборника...)
Удачи Комо и вновь обретенному)
Гость
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