«Комо» подпишет полузащитника сборной Хорватии

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вчера, 14:14

Полузащитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии близок к переходу в «Комо». Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. С игроком согласован контракт до лета 2029 года с возможностью продления на сезон.

Батурина находится в системе «Динамо» с 14 лет. В прошедшем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Комо» продлит контракт с главным тренером команды Франсеском Фабрегасом.