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Стали известны детали контракта Рейндерса с «Манчестер Сити»

вчера, 13:56

«Манчестер Сити» согласовал сделку по покупке полузащитника «Милана» и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерса. Сегодня игрок должен пройти медицинский осмотр, а позже подписать с «горожанами» контракт до лета 2030 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

Напомним, Рейндерс выступал за «Милан» с июля 2023 года. В прошедшем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 50 миллионов евро.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 17:01, ред.
За карьеру, включая голландию, у Рейндерса короткий пас 92%, средний 91%, в Милане 94% и 93% соответственно. Статистика топовых игроков сборных.
Под тики-таку самое то.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 14:09
еще и его,долго нам придется в середине таблицы быть.
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