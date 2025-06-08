Стали известны детали контракта Рейндерса с «Манчестер Сити»

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вчера, 13:56

«Манчестер Сити» согласовал сделку по покупке полузащитника «Милана» и сборной Нидерландов . Сегодня игрок должен пройти медицинский осмотр, а позже подписать с «горожанами» контракт до лета 2030 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон.

Напомним, Рейндерс выступал за «Милан» с июля 2023 года. В прошедшем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 50 миллионов евро.